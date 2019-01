La alcaldesa de Castellón defiende las cuotas para las mujeres y la igualdad

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha participado este lunes, junto con la rectora de la Universidad Jaume I (UJI) Eva Alcón; la subdelegada de Gobierno en Castellón, Soledad Ten; la presidenta de la Cámara de Comercio, Lola Guillamón; y la directora de la Autoridad Portuaria de Castellón, Ana Ulloa, en un debate en el que se ha analizado la importancia de las cuotas de representación femenina y la necesidad del trabajo en materia de igualdad en el ciclo 'Mujeres con Poder,' y que ha tenido lugar en el Casino Antiguo de Castellón.

"En Castellón la igualdad ha venido para no irse", ha declarado la alcaldesa y ha añadido que cree y defiende las cuotas de igualdad, ya que "las mujeres todavía llevamos en la espalda la educación de nuestros hijos y muchas responsabilidades familiares, además del trabajo que realizamos diariamente".

"La conciliación de la vida laboral y familiar es primordial para que la sociedad avance. Hay que conciliar, superar la sociedad patriarcal y dar pasos hacia delante en relación al empoderamiento de la mujer.", ha declarado Marco, recordando que el 50 % de las personas que configuran la lista socialista de Castellón son mujeres.

Por su parte, Eva Alcón ha subrayado el papel de la educación como "palanca de cambio" y ha destacado que las nuevas generaciones de mujeres "deben ser independientes, tanto económica como intelectualmente y de espíritu crítico, esa es la lección que debemos trasmitir a las nuevas generaciones".

Alcón también ha insistido en la necesidad de las cuotas de representación femenina puesto que "son importantes para mitigar la desigualdad de género, igual que se trabaja para mitigar cualquier desigualdad de la sociedad"

La subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, ha remarcado que las mujeres inician su carrera desde "una situación de desventaja", por lo que las cuotas son ese "impulso" que se necesita "hasta que salgamos del mismo punto de partida".

Sin embargo, para Lola Guillamón las cuotas deberían existir "por valía y capacidad", puesto que "no me gusta que por el hecho de ser mujer me coloquen en un sitio".

"En este último año ha habido menos fracasos por las empresas gestionadas por mujeres que por las gestionadas por hombres", ha recordado Guillamón, que ha defendido también "la capacidad, el mérito y el esfuerzo" de la mujer y su papel en el terreno de la empresa.

Por su parte, Ana Ulloa ha propuesto que "las cuotas tienen que valer para asegurar en la lista de candidatos la presencia de hombres y mujeres" en el proceso de selección, pero que la elección del candidato "debe basarse en la capacidad y el mérito".