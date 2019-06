Alcón da un giro a la UJI en su primer año como rectora

Un giro de 180 grados que prevé ser una vuelta completa al terminar la legislatura al frente de la Universitat Jaume I (UJI). Es la fuerza que ha impulsado la rectora, Eva Alcón, la primera mujer en el cargo desde el nacimiento de la universidad pública de Castellón, a una institución muy viva que, como ella misma dice, la «acompaña las 24 horas del día» desde el 1 de junio del 2018, cuando el Consell la nombró oficialmente en el Decreto 70/2018. Días antes había ganado por mayoría contundente del 80% unas elecciones que desembocaron en la toma de posesión el 13 de junio.

Un timing que llega al primer año en el que Alcón está cumpliendo, paso a paso, un programa electoral de consenso con la comunidad que ha desembocado en nuevos retos en la docencia, caminando hacia un mapa de grados que prevé incluir Ciencias del Deporte; en la investigación, favoreciendo la internacionalización, otro de sus pilares; repensando el modelo cultural, y aportando mejoras en el personal, desde el profesorado al PAS; y con grandes pinceladas, con brocha fina, en el cuadro de la igualdad, en la que se posiciona como referente nacional. Todo, «con un equipo de 10 e implicado al 100%», dice, que comparte su «orgullo» de «llevar adelante el proyecto».

Mejorar la UJI y dar más oportunidades, prioritario

Conectada mañana, tarde y noche, Alcón no cesa en la reivindicación a la Generalitat de más financiación y la «urgencia» de repensar la oferta más ajustada a la demanda, no solo en Castelló sino en toda la Comunitat, algo en lo que, de momento, hay pocos avances. Como reto, Alcón, en particular, y la UJI, en general, se impone a corto plazo la implantación de la reivindicada Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, cuya maquinaria se ha activado con la documentación ya en Madrid a la espera del primer OK para traspasarla al Consell, que es quien tiene la última palabra. Y también quien debe dar luz verde a la dotación presupuestaria para arrancar, en Humanas. Y lo tiene claro. «No dejo de pensar en cómo podemos mejorar la universidad pública y en cómo ayudar a la estabilidad de las futuras generaciones o desbloquear la precariedad del personal, desde los profesores que no pueden posicionarse, pero, sobre todo, que la Jaume I sea una oportunidad para el estudiantado de Castellón que, de no estar la UJI, no podría estudiar», apunta.

Una I+D+i internacional con una Oficina de Proyectos

Catedrática de Lengua Inglesa y una de las docentes del campus con más movilidad en el extranjero, la rectora ha puesto toda la carne en el asador para potenciar la internacionalización. Su prioridad, no obstante, ha sido la I+D+i, puntales para la transferencia a la sociedad y al tejido productivo, no solo de Castelló sino de la aldea global, que tiene en la nueva Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales el espacio desde donde asesorar, tutorizar y facilitar la entrada a las convocatorias más competitivas en financiación de la UE, con el Horizonte 2020 en el que la UJI está muy bien posicionada. Y, de ahí, directos a los ránkings, con el de Shangái, el top de los tops, a la cabeza. Pero no se queda ahí la cosa. La joven Salud, que es otra de las grandes apuestas de la UJI, ha abierto en este año, con Alcón y su equipo, un nuevo canal de ayudas a la investigación, sumando sinergias con la Conselleria de Sanidad y los hospitales de la provincia en la vertebración de un polo de atracción de fondos europeos. Como ejemplo, el nuevo EUnode-Heath, que ha conseguido entrar en áreas como la biomedicina y la salud pública.

La Universitat d’Estiu y una cultura que mira al Menador

Más Menador. El espacio, que funciona como un motor de la actual actividad sociocultural de Castelló, y más Paranimf, con un proyecto cultural universitario repensándose. En la agenda de Alcón está aprovechar más aún la sede compartida con el Ayuntamiento en la plaza Huerto Sogueros, de manera que sume como catalizador de las propuestas de Riu Sec en la ciudad, con la Llotja del Cànem ya consolidada. Y, en paralelo, la puesta en marcha de la Universitat d’Estiu, una apuesta electoral que ha llegado para quedarse.

La facultad de Salud toma forma con la segunda fase

Tras inaugurar al final del segundo mandato del exrector Vicent Climent y tras muchas luchas, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, con tres de los cinco módulos proyectados, Alcón tiene sobre la mesa terminarla. Para ello tiene el compromiso del president, Ximo Puig, y del conseller Vicent Marzà, y una primera financiación con la que ya se está levantando esa segunda fase. Se ha avanzado, y mucho, pero «queda por hacer». Otro reto que figura en el debe de la UJI, pero que ya camina hacia el lado del haber.

Soluciones ‘imaginativas’ para mejoras del personal

La rectora, que ve el sistema universitario valenciano como uno solo, además de las particularidades de cada uno de los cinco campus públicos, no cesa en la búsqueda de soluciones a problemas. Unos, que han ido surgiendo este año; y otros, enquistados y heredados. Y una de ellas es la reclamación «formal» al Ministerio de Hacienda, que «sigue y seguirá», según Alcón, de que levante el veto a la petición de sacar una oferta de 46 plazas de estabilización y promoción de profesorado con puestos cedidos por la Universitat Politècnica de València, a la que le sobran ante su tasa de reposición. La rectora alegó que «la situación de la UJI, con más de 140 solicitudes en lista de espera, es dramática y única en toda España». Nunca se ha hecho, pero, como sistema unitario, tendría sentido. Y, en otra línea de trabajo, se ha avanzado en la mejora de las condiciones del personal asociado, que constituye cuatro de cada diez docentes de las 32 carreras, un convenio que lleva tres años negociándose y al que le queda recorrido.

Mujer, rectora y referente nacional en igualdad

En un año, Alcón se ha posicionado como referente universitaria a nivel nacional en igualdad, con la primera Cumbre de Rectoras el pasado noviembre, de la que salió la Declaración de Castelló contra el techo de cristal en la enseñanza superior. Y, hace unos días, se convirtió en la primera delegada de Igualdad en el Consejo de Rectores.