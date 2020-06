Alerta por el auge de contagios del virus entre los más jóvenes en el último mes

Los contagios por coronavirus han aumentado un 40% en el último mes en la Comunitat Valenciana entre los menores de 20 años. Mientras que a finales de mayo eran 292 los niños y adolescentes infectados por la pandemia, ayer mismo esa cifra se situaba ya en 458, según datos de la Conselleria de Sanidad.

Los casos de coronavirus aumentan más entre los jóvenes que entre el resto de grupos de edad, según las cifras oficiales. Por ello, las campañas institucionales tienen como objetivo fundamental concienciar a este sector acerca de los riesgos de convivir con la pandemia.

En plena nueva normalidad y con el verano recién estrenado, Sanidad quiere recordar a los adolescentes la necesidad de llevar mascarilla, guardar la distancia social y no participar en aglomeraciones. Ayer mismo, presentaron la última iniciativa informativa en forma de rap. El valenciano Nyno Vargas pone letra a un vídeo en el que apela a la prudencia y a la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, bajo el lema Si la lías, nos la lías a todos.

La consellera Ana Barceló dijo: «Todos podemos y debemos asumir nuestra responsabilidad para evitar contagiar a personas cercanas, más vulnerables, que, en caso de contagio, pueden incluso llegar a perder la vida».

Lo cierto es que algunos jóvenes viven la nueva normalidad de una forma laxa, creyendo que todo el peligro ha pasado. En zonas de Castelló como el PAU Sensal han detectado grupos de jóvenes que se reúnen de madrugada en la calle, beben alcohol y no respetan las medidas preventivas.

OCIO // No es un caso aislado. En puntos de Benicàssim, entre otras localidades de costa, hubo quebrantamientos de la normativa el fin de semana. La problemática se dio, incluso, en locales de ocio. «A las dos de la madrugada, cuando la gente consume alcohol, no siempre cumple. Aunque no haya baile, se levantan de las mesas, hablan entre grupos y se olvidan de todo», explica una camarera. Estos comportamientos son los que quiere frenar Sanidad.