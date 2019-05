Ali Brancal renuncia al acta de Compromís y pide la baja del partido

Ali Brancal, concejala electa de Compromís en las pasadas elecciones, exvicealcaldesa y uno de los referentes de la formación en Castelló, no recogerá el acta de concejala y pide la baja del partido. La decisión la tomó anoche en una tensa asamblea local en la que los militantes le pidieron que renunciara a su escaño, algo a lo que se habría resistido en un primer momento y a lo que finalmente acabó accediendo. Es más, incluso anunció que pediría la baja de Compromís.

Brancal está investigada por una querella presentada por el concejal del PP Juan José Pérez Macián, por un presunto delito de malversación de fondos públicos al supuestamente haber enviado sobres electorales a través del correo ordinario del Ayuntamiento. Su situación judicial forzó su cese en enero de este año de todas sus funciones en el consistorio, en cumplimiento del código de buen gobierno y de un acuerdo del pleno para que se le aplicara.

Ahora, tras las elecciones del domingo, en las que Compromís ha perdido uno de los cuatro concejales que tenía en el último mandato, su situación judicial debilitaba todavía más a la coalición, puesto que, en el caso de que pudieran formar gobierno, no se le podría dar ninguna competencia. Eso entendió el partido y los militantes,que le pidieron que renunciara al acta.

Ante su salida, el siguiente candidato en lista es Francesc Mezquita.

"Me quedé para trabajar"

En su muro de Facebook, Brancal ha escrito varios mensajes que dejan entrever su situación. En uno, aclara: "No tengo sueldo desde enero. Desde que se decidió, en una votación épica en el pleno, que se me tenía que desposeer de todo. Seis meses sin sueldo. No me he quedado por el dinero, que no había para mí. Ni por la poltrona. Me he quedado a trabajar y a terminar proyectos. Ahora, estamos en otro momento. Pero que quede clarísimo. A los 5.000 que creen que he cobrado 3.000 euros al mes: no". En otro dice: "En el juzgado me están investigando. Ante una querella del PP en la que se me acusaba de un hecho que no ha sido probado, con unas 'pruebas' retenidas cuatro años y, quien sabe, manipuladas, no estoy acusada por ningún juez...Los grandes corruptos me acusan de malversar 500 eruos con pruebas por valor de 12. Eso es todo lo que hay".