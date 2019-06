Los alumnos de la Jaume I exigen más becas y que se perciban antes

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I reclama más becas y que se perciban antes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pidió adelantar a enero la convocatoria y elevar las ayudas por residencia de 1.500 a 2.700 euros. En la misma línea, la presidenta del órgano de representación estudiantil de la UJI, Laura Alcaide, explica que en la actualidad se están resolviendo en marzo (las del Ministerio), abril y mayo (las de la Conselleria) y en junio (las de las propias universidades). «Esta tardanza en su resolución imposibilita al estudiantado hacer una previsión del dinero que va a disponer para realizar sus estudios», revela.

«Deberían resolverse y abonar su importe con mayor celeridad», añade. Esto permitiría «que el universitario pueda organizarse. Y es que muchos alumnos dependen de esta beca para poder estudiar», refrenda.

Alcaide agrega que, además re resolverse y abonarse tarde, el importe es insuficiente para cubrir todos los gastos de vivir durante el curso. Por ello, señala que la cuantía «debería aumentar, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores». A su juicio, estas deberían considerarse «un derecho subjetivo para garantizar que, aquellos que no tienen los medios económicos necesarios para continuar o emprender sus estudios, lo puedan hacer».

Además, propugna la eliminación del requisito académico y, en cuanto a los umbrales pecuniarios, que se actualicen anualmente. «No puede ser que el mínimo esté por debajo del nivel de riesgo de pobreza», subraya.

UNO DE CADA TRES // En la actualidad, un 35% del alumnado de la UJI percibe una beca del Ministerio. En este curso se han concedido 4.078 (40 más que en el anterior) y hay 11.490 matriculados. Asimismo, en este ejercicio se solicitaron 6.496 (55 más que un año antes), con lo que se han aprobado seis de cada diez.

Por lo que respecta a las de la Conselleria de Educación, que consisten en la exención de tasas, no hay datos de este curso disponibles, ya que aún no se han publicado en el Diari Oficial. En el anterior se solicitaron 1.314 y se autorizaron 443. A estas hay que sumar las ayudas a aquellos a los que les quedan un máximo de 24 créditos para finalizar la carrera, de las que se han concedido 43 de las 71 solicitadas. En cuanto a las ligadas a la renta de la Generalitat valenciana, se pidieron 1.168, de las que se dio el OK a 246.

Y, según los datos facilitados por la UJI, el número de solicitantes de subvenciones del Ministerio se ha incrementado desde el curso 2013/14, pasando de 6.196 a 6.441 (3,9% más), mientras que las concesiones se han elevado de 3.614 a 4.038 (11,7% más).