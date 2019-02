Amparo y Begoña, tengo una pregunta para ustedes

Raro es hoy quien no consulta a diario sus redes sociales. Sea para informar, para opinar o simplemente para comunicarse con sus semejantes, no descubrimos nada si decimos que el Whatsapp, Facebook, Twitter o Instagram han sustituido en gran medida a la carta tradicional o incluso a la llamada telefónica. Es por ello que la alcaldesa Amparo Marco y la candidata popular a la alcaldía, Begoña Carrasco, han apostado decididamente por estos canales para establecer contacto directo con los castellonenses.

En el caso de la primera edil y candidata socialista, su última novedad ha sido un canal de Whatsapp en el que solicita a los ciudadanos que envíen sus propuestas. El número en cuestión es el 680279910 y permite a los castellonenses interactuar con la actual alcaldesa. De hecho, Amparo Marco y su equipo ya eran muy activos en diferentes redes sociales y algunas de las actuaciones municipales se han originado gracias a las peticiones de los usuarios en este canal. “Recibimos muchas quejas y comentarios, que son atendidos de inmediato. Hay solicitudes más curiosas como la que nos transmitió un vecino que protestaba porque las ramas de un platanero le tapaban el sol en su casa, y otras como la de una vecina de la Plaza Isla Baleato que pedía verde en el jardín del parque. La alcaldesa se trasladó al lugar, vio que estaba en lo cierto y nos hemos puesto manos a la obra (imagen inferior)”, trasladan desde el equipo de Amparo Marco.

Begoña Carrasco, por su parte, no es menos activa en estos canales emergentes. El número de Whatsapp con el que contactar con la popular es el 663594477 y destacan fuentes próximas a ella que se realiza “una escucha activa de los ciudadanos”. Bajo el lema #TúEresCastellón, muchos ciudadanos han transmitido sus mensajes al principal partido de la oposición en el Ayuntamiento. “Por ejemplo una autónoma del Mercado Central nos pedía que no se corten tanto las calles en el centro para que pueda acudir la gente, así como que no paguen los mismos impuestos estos pequeños establecimientos como las grandes superficies”, destacan desde el equipo de Carrasco. También aseguran fuentes próximas a la popular que otro usuario, a través de este reciente número de Whatsapp reprochaba que “en anteriores gobiernos populares se había fallado en temas relacionados con la cultura, pero considera que ahora hay un adoctrinamiento por parte de PSPV y Compromís” hacia corrientes catalanistas.