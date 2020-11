Las Ampas de Castellón apoyan el plurilingüismo actual en plena reforma de la Lomce

En pleno debate en torno a la reforma educativa a nivel estatal y el papel del castellano en la enseñanza, las asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública cierran filas en apoyo al actual plan de multilingüismo valenciano. Así, el presidente de FAMPA Penyagolosa, federación mayoritaria en Castelló, Pep Albiol, reivindica «un modelo que garantice el conocimiento plurilingüe para todo el alumnado en la escuela pública». «Queremos una enseñanza en las dos lenguas cooficiales y en una tercera para que nuestros hijos aprendan desde los primeros años de escolarización en diferentes idiomas», indica. Algo que, dice, «permitirá ampliar posibilidades durante su crecimiento en el futuro». «El plan de multilingüismo, en plena expansión, contemplaba esas opciones; esperemos que vaya dejando sus frutos», señala.

Albiol rehúsa valorar el debate en torno a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), alegando que «desconocemos qué modificaciones pudiera tener» en las escuelas valencianas.

Mientras, desde la Conselleria de Educación señalan que la propuesta que se está negociando a nivel estatal «no es contradictoria con la Ley de plurilingüismo, por tanto, no tiene ningún tipo de consecuencia en principio». Sin embargo alegan que no se pronuncian sobre leyes que aún no han visto la luz, sino que trabajan con las certezas actuales.

Más tajantes, desde el sindicato mayoritario, el Stepv, valora positivamente la enmienda por la que se modifica la ley orgánica de Educación, por entender que «blinda la inmersión lingüística» y garantizará que todo el alumnado domine las dos lenguas oficiales. Desde CCOO señalan que, tal y como está planteado, está dentro del marco constitucional y de las sentencias del alto tribunal y como se recogió en la ley valenciana de plurilingüismo.

OFENSIVA CONTRA LA LOMLOE

El presidente de la Concapa en Castellón y la Comunitat, José Antoni Rodríguez, afirma: «Que el castellano deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado siembra pobreza intelectual y lingüística» y vaticinó que «por esta cesión política, en comunidades donde haya segunda lengua, el gobernante dirá que no es necesario que se estudie el castellano». Rodríguez considera que con la modificación normativa, PSOE y Unidas Podemos pretenden «no renovar conciertos y conseguir el cierre y un trasvase de los llenos colegios concertados --más de 600 al 98% de ocupación en la Comunitat-- a los excesivos y en muchos casos vacíos colegios públicos», dice. Por ello, da su apoyo a la campaña ‘Más plurales’ que, a nivel estatal, intenta frenar la reforma educativa con más de medio millón de firmas.

Por su parte, la Mesa por la Educación en Libertad ha convocado para el miércoles 11 un acto reivindicativo contra una reforma educativa que «nace muerta». También se pedirá presentar mociones en los ayuntamientos.