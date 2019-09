Recientemente se hizo viral un vídeo del polémico santuario Almas Veganas en el que las protagonistas aseguraban dedicarse a proteger a los animales y aparecían rompiendo unos huevos para que se los comieran las gallinas. Claudia Escobedo, portavoz de la campaña #MacrogranjasNo en l’Alcora, asegura que en su momento “se malinterpretó el mensaje” de Almas Veganas, pero coincide en buena parte de su argumentario: “Los huevos tienen que ser para las gallinas porque si no se los comen pierden nutrientes. No considero que los gallos violen a las gallinas, pero sí veo innecesaria la existencia de granjas porque hay una emergencia climática que nos debe llevar a seguir una dieta basada en plantas”.

Claudia, que con otros colectivos ha convocado una concentración para este sábado 21 a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora, tiene la intención de detener el proyecto de una explotación avícola en la localidad. Para ello, al margen de esta medida, están recogiendo firmas entre los vecinos y repartiendo información: “En mi opinión no debería haber ninguna granja, pero esta en especial es peligrosa porque se situará muy cerca del embalse de María Cristina, con lo que eso supondrá a nivel de olores, partículas, contaminación…”.

La portavoz de #MacrogranjasNo, que engloba asociaciones como Valencia Animal Save, Valencia Climate Save, Animal Lliure, y la Plataforma Les Useres, va más allá al asegurar que está “a favor del asalto a granjas de colectivos para buscar la liberación de animales. No es un enfrentamiento entre veganos y no veganos, y no tenemos nada en contra de los trabajadores de granjas o mataderos, pero se trata de salvar animales y grabar la situación en la que se encuentran porque de otra forma sería imposible darlo a conocer”.

El objetivo por tanto de la iniciativa de la que Claudia Escobedo es la portavoz en l'Alcora no es otro que el de de “paralizar el proyecto y conseguir la prohibición de estas macrogranjas”, pues al igual que la que se está levantando en l’Alcora hay otras en poblaciones como Tírig, Vall d'Alba, Torre d'en Doménec, Catí o Rosell. "Esta macrogranja consumirá 3.000.000 litros de agua y generará 2.031 toneladas de residuo cada año", lamenta.

La explotación sobre la que han puesto el foco está orientada, aseguran también desde la asociación, a la cría y reproducción intensiva de aves de corral con 26.380 gallinas reproductoras y 2.637 gallos, y pese a que actualmente el coletivo #MacrogranjasNo está compuesto en el municipio ‘azulejero’ por tan solo 10 miembros, Claudia confía en concienciar a la mayor parte posible de la población: “Ya somos mucha gente detrás en toda la Comunitat y espero que la gente entienda que el consumo de carne es innecesario, sobre todo por la explotación animal que se esconde detrás. A las gallinas las modifican genéticamente para que den muchos huevos y eso les acarrea muchos problemas. Ahora por suerte hay alternativa al consumo animal”.