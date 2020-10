El apagón colapsa a los antenistas en Castellón y deja hogares sin televisión

Las incidencias por el reciente apagón de canales de TDT para liberar espacio para la red móvil 5G han generado un aluvión de incidencias en Castellón, que tiene a los antenistas desbordados, con trabajo para «al menos dos semanas», señalan los técnicos consultados por este rotativo.

Las casuísticas son, básicamente, tres. Una, las comunidades de propietarios que no acometieron la reforma necesaria y que ahora, desde el 7 de octubre, no pueden ver ningún canal en sus televisores. En muchos casos, seguirán con la pantalla negra durante este puente, al coincidir este cambio precisamente con varios días festivos, que imposibilitan poder atender todas las peticiones. Dos, bloques que cumplieron con la adaptación pero tienen fallos a la hora de ver algún canal. Y el tercero, personas sobre todo de edad avanzada que no saben resintonizar los canales, un paso necesario para poder verlos tras el apagón.

«Hay gente mayor que le cuesta y o bien pide ayuda a un familiar o a los antenistas, que no dan abasto. También llaman porque se ha hecho la adaptación pero algún canal no se ve bien en una comunidad y es porque haca falta un ajuste de calidad y potencia.

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín Rambla, explicó que «la mayoría lo ha adaptado pero muchos hogares hasta que no ha venido el apagón de verdad no se habían dado cuenta o no habían invertido en tener esta adecuación hecha. Primero se preveía como fecha máxima el 30 de junio; luego, por el covid-19, al 30 de septiembre; y al final, ha sido el 7 de octubre».

Desde la compañía de antenistas de José Miguel Adell, en la capital de la Plana, confirmaron el impacto: «Estamos a tope, saturados. Llama mucha gente que no sabe resintonizar y en muchos casos no podremos atenderlos hasta la semana que viene, dada la demanda y la coincidencia de estos días festivos del puente de octubre». Tienen encargos de Castelló, Benicàssim, Almassora, Vila-real...

En la misma línea, otro antenista, Ramiro Porcar, opinó que «no todos habían tomado nota"; ya veremos qué pasa. Quedan bastantes por adaptar». Y añadió que «si en lugar de activarse el apagón un miércoles a las puertas de un puente hubiera sido un lunes, el margen sería mayor.