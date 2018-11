El apoyo de CSeM a Brancal deja al PSPV el voto decisivo para cesarla

La comisión de gobierno extraordinaria y urgente en la que la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, deberá comparecer para ofrecer sus argumentos sobre por qué no se le debe aplicar el código de buen gobierno, pese a estar investigada, aún no tiene fecha. Pero lo que sí se conoce son las posturas de cuatro de los cinco grupos políticos que forman la corporación municipal cara al pleno del día 29 en el que se votará su cese, que dejan al PSPV-PSOE, única formación que aún no ha explicitado su voto, en la incómoda posición de ser quien decante la balanza y decida el futuro político de la edila de Compromís.

La situación queda de esta manera después de que, en asamblea, Castelló en Moviment decidiera adherirse a las tesis de Compromís, esto es, que Ali Brancal no está «encausada formalmente». «Si el procedimiento por el que la acusan lo hubiera iniciado un fiscal o un juez de oficio hubiera sido otra cosa, pero comienza por una querella del PP. Además, pensamos que hay que escucharla en comisión», explicó la concejala Anna Peñalver.

Este movimiento deja definidos dos bloques: uno formado por PP y Ciudadanos, que votarán a favor del cese de Brancal (12 votos), y otro por Compromís y CSeM (ocho votos), en contra. En medio, y con un papel decisivo, se queda el PSPV (siete votos), que aún no ha definido el sentido de su voto. Todo esto en el caso de que se produzca la votación, ya que Brancal podría tomar la decisión de renunciar a su cargo, una posibilidad que no se descartaba ayer por parte de los grupos.

respeto // «No hay una posición tajante y taxativa», explicaron ayer desde fuentes socialistas, que apelaron al «respeto a la propia afectada y a su derecho a la defensa» para justificar el hecho de que no se haya tomado una decisión, «que además aún no corresponde porque hay tiempo».

En Compromís, el cierre de filas era absoluto. Lo explicitó la portavoz del bipartito, Verònica Ruiz, durante su comparecencia de prensa para dar cuenta de los asuntos que se trataron en la junta de gobierno: «No voy a hacer declaraciones al respecto», contestó, tajante, tras ser preguntada respecto al caso de los sobres. Tampoco lo hizo Ignasi Garcia, portavoz del grupo nacionalista.

Es por ello que todavía no se conoce cuándo se va a convocar la comisión de gobierno extraordinaria y urgente en la que deberá comparecer la vicealcaldesa para defender sus argumentos.

Ali Brancal se encuentra en posición de investigada por un presunto delito de malversación y falsedad vinculada al envío de propaganda electoral de su partido a través del servicio de correo municipal. El Partido Popular fue el impulsor de esta demanda