Aprobados los Presupuestos de la Generalitat de 2021, con la abstención de Cs

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, la abstención de Ciudadanos, y en contra del PP y Vox, los Presupuestos de la Generalitat para 2021, que ascienden a 25.627 millones y crecen un 11'3 % sobre los de este año.

Tras dos días de debate de las más de dos mil enmiendas presentadas por los grupos, y una votación en la que se ha combinado el voto presencial con el telemático de los diputados por la covid, el último pleno de Les Corts del año ha aprobado los segundos Presupuestos autonómicos de la legislatura y los sextos del Botànic.

Ciudadanos, que no presentó enmienda de totalidad y en los últimos días se movía entre el voto afirmativo y la abstención a esta cuentas después de que el Botànic -que no necesitaba sus votos para aprobarlas- le haya aceptado propuestas, finalmente se ha abstenido, porque en la ley de Acompañamiento no les han aprobado su rebaja fiscal y entendían que la negociación de las dos leyes era conjunta.

Los Presupuestos de la Generalitat que entrarán en vigor el próximo 1 de enero son unas cuentas expansivas, cuyo objetivo es combatir la pandemia de coronavirus y e impulsar la reactivación económica y social.

Durante el debate de las enmiendas se han aprobado varias propuestas de Ciudadanos, como la creación en el primer semestre de 2021 de un Fondo covid de 76 millones de euros para los sectores más afectados por la pandemia, o el incremento de fondos para ayudas al turismo, al comercio o a la FP dual.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha resaltado que en 2021 la Comunitat va a contar con "el mejor presupuesto de la historia", que apuesta por el futuro y por una transición ecológica, tecnológica y en igualdad, y aunque la voluntad era lograr el apoyo del 70 % de Les Corts, la abstención de Cs es "un avance importante".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha calificado de "buena noticia" que los valencianos vayan a tener en pandemia unos Presupuestos "expansivos", que "expanden también los derechos" de la ciudadanía, y que demuestran que se puede salir de la crisis sin recortes, y ha asegurado que han incorporado todas las demandas de Cs.

La síndica de Unides podem, Naira Davó, ha destacado que con su partido está "garantizado" que el Consell seguirá cumpliendo las líneas del pacto del Botànic, porque son "el ancla" de los principios botánicos, y ha considerado que Cs se ha quedado "descolgado" porque no buscaba acuerdos que mejoren la vida de los valencianos, sino "titulares".

Desde la oposición, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha afirmado que "estos no son los Presupuestos que necesitan los valencianos" para afrontar los años "complicados" de la reconstrucción; ha lamentado que el Botànic no haya buscado el acuerdo con los populares, y ha opinado que "queda claro" que son "la única alternativa al desastre de gestión" botánica.

El síndic de Cs, Toni Cantó, ha reivindicado que han logrado introducir mejoras en las cuentas, pero ha acusado a Compromís y Unides Podem de imposibilitar su voto favorable porque les han "boicoteado", y ha señalado que con la abstención escenifican que quieren seguir acordando con el Consell, y en especial con el presdient, Ximo Puig.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha defendido que no pueden aprobar unos Presupuestos "continuistas", que no vuelcan los esfuerzos en el bienestar de los valencianos, sino en el del propio Consell, y que además no han aceptado "ni una sola de las enmiendas" de esta formación.