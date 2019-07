Arranca un FIB de incógnitas con menos asistentes y nuevos retos

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) arranca una edición histórica en su 25º aniversario, pero con un horizonte por definir. El macroevento indie encara esta edición con la previsión de recibir menos asistentes que en el 2018, pero más que en el 2015. Según los datos ofrecidos por el director, Melvin Benn, serán 130.000 espectadores en los cuatro días del certamen.

Todo indica que será una cita de transición, pues Benn ya anunció el reto de estudiar las acciones que llevarán a cabo para mejorar la rentabilidad, después de haber saneado estos años la deuda que tenía el festival cuando lo compró. También incidió en que la merma de asistentes es «algo generalizado este año en los grandes festivales» y no solo una circunstancia que afecta al FIB. Y puso como ejemplo el Mad Cool Festival o el BBK Live, aunque desconoce la razón exacta, «si es por la crisis económica o el brexit».

Algunos incondicionales del FIB también manifiestan que el cartel no es el mejor en comparación a otros años, lo que ha podido influir en la venta de abonos.

Esta noche encabeza el programa Fatboy Slim, un pinchadiscos de música electrónica y productor discográfico británico. Conocido por ser pionero en el género big beat, muy popular en la década de los 90. La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey será la auténtica protagonista del viernes y ofrecerá un concierto exclusivo en España. Y seguro que con su tema Blue Jeans conquistará al público.

VETUSTA MORLA // La banda de rock estadounidense Kings of Leon son los cabezas de cartel del sábado y llegan al FIB con su única fecha en el país. Mientras, el domingo será uno de los días preferidos este año para gran parte del público español, con la actuación de Vetusta Morla, con canciones de Un día en el mundo, especialmente para este aniversario.

También los más incondicionales del FIB aclaman el concierto que ofrecerá, una vez más, el escocés Frand Ferdinand con su famosísimo tema Take Me Out, haciendo vibrar a los asistentes.