ASCER cree que un nuevo estado de alarma de 6 meses tendrá consecuencias económicas "muy negativas"

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cermámicos (ASCER) cree que la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante seis meses más tendrá consecuencias económicas "muy netativas".

La patronal del sector cerámico ha indicado en un comunicado que dicha propuesta va a transmitir una imagen de España a nivel internacional "muy negativa" con consecuencias "irreparables" en las ventas y en la recuperación de la industria.

Al contrario, ASCER considera que es necesario tomar medidas que den confianza y estabilidad "en un país ya muy dañado por las consecuencias económicas generadas por el COVID-19".

"Para un sector que vende el 75 por ciento de su facturación en los mercados internacionales esta medida lanza un mensaje de pesimismo y de incapacidad para lidiar con el virus en el corto y medio plazo y transmite una imagen de país donde albergar cualquier actividad comercial internacional será imposible hasta bien entrado el 2021", ha apuntado ASCER.

ASCER ha aclarado que el sector cerámico está muy expuesto a la competencia internacional y cree que el Gobierno debe generar un entorno de confianza y seguridad jurídica nacional e internacional "para que las empresas puedan realizar su actividad". "La dureza de la situación económica es extrema y la industria reitera una vez más la necesidad de que las diferentes administraciones tomen medidas urgentes para la reactivación de la industria y de la economía", ha añadido.

LIQUIDEZ

El sector ha insistido en la necesidad "urgente" de inyectar liquidez a las empresas y ampliar los periodos de carencia de los créditos ICO "para garantizar la supervivencia de las empresas ante la incertidumbre generada por esta nueva ola".

"Si no se ponen medidas, la capacidad de consumo y la confianza de los consumidores caerá arrastrando a todos aquellos sectores no esenciales", ha advertido ASCER, que considera que esta situación derivará en cierre de empresas e incremento del desempleo, "haciendo mucho más difícil la recuperación". "Es fundamental no llegar a ese extremo, por lo que las medidas tienen que llegar con urgencia", ha concluido.