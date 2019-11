Así encontró novia en la televisión el castellonense Cristian

Los programas para encontrar pareja proliferan como setas en la televisión española. Los actuales First Dates, Mujeres y Hombres o Granjero busca esposa han tomado el relevo de otros más viejunos como Lo que necesitas es amor o Su media naranja. Cristian del Valle, un castellonense de 33 años, puede hablar por experiencia propia de uno de ellos, Donde menos te lo esperas, que se emite en Cuatro y al que acudió el joven a buscar pareja hace aproximadamente un año, aunque el reality se emitió solo hace unas semanas.

Después de militar en la cantera del Castellón o jugar en el Almazora o Burriana, Cristian colgó las botas para apostar por el mundo de la moda, la música y la televisión. Así recuerda su paso por la pequeña pantalla: «Contactaron con mi hermano en redes sociales, pero como él es muy tímido, me preguntó si quería ir yo. Al principio no estaba muy seguro, pero quería probar nuevas experiencias y acepté», asevera el hijo de Bernardo del Valle Vallito, muy conocido en el mundo del toro en la provincia.

Una vez en Málaga, donde se grabó el espacio televisivo, Cristian no oculta que «la experiencia fue súper bonita. Al principio estaba un poco nervioso y no había mucho feeling con la chica, pero cada vez me fui sintiendo más a gusto y conecté tanto con ella que salimos juntos del programa». Tras conquistarla, @woman_word, como se llama en redes sociales su ya expareja, llegó a Castelló, donde se besó con Cristian en las pistas de Gaetà Huguet. Su relación con Rocío, eso sí, se rompió a los pocos meses: «Ella reside en Madrid, es influencer y viaja mucho. Yo vivo en Castelló y tengo una hija, así que no fue compatible».

Cristian, eso sí, se ha quedado con ganas de más: «La verdad es que me atrae mucho la televisión. Me gustaría ser actor o salir en realitys como Mujeres y Hombres (MyHyV), me he quedado con ganas de más, aunque hay que valer para eso». El joven, que cuando fue llamado por Cuatro para salir en el programa trabajaba en una empresa atomizadora de l’Alcora, ha publicado también un par de videoclips en Youtube, Ella y Un sueño (vídeo inferior), que ha presentado este mismo fin de semana en una discoteca del Puerto de Sagunto: «Hago dúo con un compañero que tenía en Arciblansa que se llama David. Le escuché cantar y vi que tenía mi rollo flamenco, así que nos hicimos amigos y sin más pretensiones grabamos estos temas».

En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que Cristian del Valle es un personaje polifacético al que sobre todo le gustaría hacer carrera en la televisión: «La gente piensa que es todo un paripé, pero yo me lo pasé muy bien y estoy deseando repetir». Para ello, reconoce, está en contacto con varios representantes.