VÍDEO | Así es Claudia, la nueva novia del actor castellonense Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre está viviendo uno de sus mejores momentos personales ya que ha conocido a una persona que le ha hecho creer de nuevo en el amor. Se llama Claudia, tiene 24 años, es madrileña y trabaja en el departamento de Comunicación Digital de Ágatha Ruiz de la Prada.

El actor, discreto siempre en su vida privada, muy complicado es que se relacione su nombre con el de una mujer, pese a su gran popularidad tras realizar la serie 'Sin tetas no hay paraíso'. Además, durante este verano, el actor afirmó que no tenía pareja y que su corazón todavía no tenía nombre. Sin embargo, en algunas imágenes se les ha visto paseando y tomando algo en alguna terraza de Madrid en las que se aprecian la gran complicidad que existe entre ellos.

La joven madrileña que ha conquistado al actor castellonense tiene 24 años y es natural de Parla. Esta se formó en ltalia, dónde estudió Estilismo y Dirección Creativa de Moda en el Instituto Marangoni de Milán que complementó gestionando y supervisando importantes sesiones de moda. En redes sociales se define como una chica "entusiasta" y "creativa" y, encima, ha vivido en varias ciudades como Vancouver, Bruselas o la ya mencionada Milán.

Última relación de Silvestre

El actor, que tendrá un papel en la próxima temporada de 'La Casa de Papel', tuvo su última relación con la actriz Patricia Guirado. Un noviazgo que parecía ir por buen camino a raíz de algunas declaraciones de Silvestre como "es muy linda, muy cariñosa y es muy buena amiga mía” o "es muy bueno ir a tomar un bocata de chorizo con ella o ir al cine".