Así es hoy el Cine Rex, un bastión de la cultura en Castellón desde 1949 hasta 2008

Los cines situados en el centro de Castellón pasaron tristemente a mejor vida hace ya unos cuantos años. Los más mayores de la casa aún recordarán nombres como los del Rialto, Sindical, Goya, Capitolio o Astoria. Los no tan mayores habrán escuchado o incluso habrán visitado los Casalta, Azul, Saboya, Rafalafena o Rex. Aunque todos ellos merecen un reportaje, en este caso nos centraremos en el último de la lista, el cine Rex, inaugurado en primera instancia el 2 de diciembre de 1946, pero que vivió su edad dorada a partir del 1 de enero de 1983.

En la imagen inferior vemos el estado actual de la entrada al recinto:

“Recuerdo que la primera película que ofrecimos después de asumir la gestión fue ‘E.T., el extraterrestre’. El primer fin de semana ya completamos aforo en las tres sesiones del sábado y del domingo. El lunes fui a ingresar la taquilla en el banco y con ese dinero ya teníamos para pagar el alquiler del cine de cinco años. En total entraron a ver esa película 54.323 personas, cuando Castellón entonces tenía 90.000 habitantes, aunque el récord lo tuvo ‘Titanic’ con más de 60.000 espectadores”, recuerda Alejandro Payá, quien gestionó la sala durante cinco lustros.

La cabina en la que se proyectaron todos los estrenos de finales del siglo XX y comienzos del XXI, sigue en el mismo estado en el que se dejó:

Pese a que el nombre que ha pasado al imaginario colectivo de Castellón es el de Cines Rex, lo cierto es que esta sala era mucho más que un cine. Pese a que antiguamente disponía de tres pisos con 1.100 localidades, tras la llegada de Payá se crearon dos salas con un aforo de 500 y 300 localidades respectivamente. “El Rex 2 disponía de una pantalla impresionante y en la planta baja también apostábamos por el teatro en ciertas fechas”, rememora la misma fuente.

En la imagen inferior vemos la última obra que se representó en el Rex, protagonizada por Arturo Fernández:

Los nombres más granados de las tablas españolas en los finales del siglo XX, tales como Moncho Borrajo, que sirvió para inaugurar la sala como escenario teatral, María José Cantudo, Bárbara Rey, Florinda Chico, Fernando Esteso, los hermanos Calatrava, Enrique San Francisco, Amparo Larrañaga, Arévalo, Bigote Arrocet o Arturo Fernández, que es quien bajó el telón, desfilaron por el Rex. “Había también funciones especiales para niños, en los que una persona entendida como un director, un productor o un actor les explicaba lo que era el cine, y también para personas más mayores, para quienes abríamos por las mañanas”, afirma Payá.

En la imagen inferior vemos a los directores José Luis Cuerda y Alejandro Amenábar, así como al actor Fele Martínez, que vinieron a Castellón en el estreno de 'Tesis', una película que estuvo tres meses en cartel en el Rex:

A la hora de analizar la actualidad cultural de la capital de la Plana, este gestor cultural se muestra muy crítico por las siguientes razones: “Desde 1940 hasta este año siempre han hecho zarzuela por ejemplo en Magdalena. He intentado traer por ejemplo a Arturo Fernández a Castellón y me he encontrado con un ‘no’ por respuesta pese a que el Auditorio no tiene nada programado para la semana de fiestas y en el Principal solo hay una obra de teatro en esos días”. En la misma línea, Alejandro Payá asegura que “en el ámbito nacional ahora mismo Castellón está a la altura de Teruel, como si no existiera. Aquí siempre hemos disfrutado con espectáculos que venían de Madrid como ‘La Bella y La Bestia’, Queen… y con artistas de la talla de Sabina, Isabel Pantoja o Paco de Lucía, que han venido al Auditorio, pero ahora no hay manera”, lamenta el empresario, que también gestionó salas como el Saboya o el Azul, al margen de otros cines en Burriana, Moncofa, Vinaròs, la Vall d’Uixó, Benicarló, Vila-real, Albacete, Murcia, Elche o València.

En la imagen inferior vemos dos de los carteles en los que se anunciaban los espectáculos que se iban a disfrutar en el Rex:

Cuando se le pregunta por las razones del cierre del mítico Rex, Alejandro Payá asume que “vino la crisis, y la piratería y la moda de los cines en los centros comerciales hizo mucho daño. Ahora están volviendo los cines en el centro y en Estados Unidos ya van cerrando los centros comerciales, pero en total cerré 79 salas en diferentes puntos de España y Castellón no se salvó muy a mi pesar. El de Rafalafena, por ejemplo, se ha reconvertido en un gimnasio, y así todos”.

Esta es la fachada a día de hoy, en la calle Asensi, en pleno centro de Castellón:

A la hora de predecir el futuro del céntrico Rex, ubicado en la Calle Asensi, no se resigna a un cierre permanente, aunque serán los propietarios quienes tengan la última palabra: “Está un poco verde el tema, pero ojalá haya novedades”. Sin duda, su reapertura supondría a gran noticia para los amantes de la cultura de Castellón.