Así es @lagatadeschrodinger, la 'influencer' de la ciencia nacida en Castelló

Muchos son los niños que tienen manía a las matemáticas. Ya en la adolescencia, esta fobia se traslada en las aulas a otras materias como la física, química o biología. Pues bien, una joven de Castelló, Rocío Vidal, está haciendo más para acercar estas ciencias a las nuevas generaciones que buena parte de los sesudos tratados que se encuentran en librerías y bibliotecas.

Conocida en las redes sociales como @lagatadeschrodinger, esta joven ha alcanzado tal fama que se ha lanzado al mundo editorial, donde acaba de publicar el libro ¡Que le den a la ciencia!. Pese a lo que pudiera parecer por el citado título, la obra «trata de fomentar el pensamiento crítico y cuestionar las ideas que vienen impuestas. Sirve como guía para movernos en este mundo de bulos, pseudociencias y fake news que todos los días nos abruman», afirma Rocío.

La castellonense cuenta en el mundo digital con la friolera de 400.000 seguidores, proviniendo más de la mitad de ellos de su perfil en Youtube. Después de estudiar Periodismo y Publicidad en la UJI, la joven, que ahora cuenta con 26 años, cursó un máster en comunicación científica en Barcelona, y al concluir el mismo decidió abrir su cuenta en el conocido canal de vídeos: «En poco más de una semana pasé de 1.000 seguidores a más de 60.000 por un vídeo que se hizo muy viral. Vi entonces que lo de las redes quizá no era un medio, sino el fin». Un año y medio después de adoptar esta decisión no esconde que fue acertada. «Me permite vivir de esto, que es lo que me gusta», reconoce Rocío Vidal, habitual también en medios de comunicación de índole nacional.

Greta y la energía nuclear

Aprovechando la entrevista con esta influencer, se le pregunta a Rocío por su opinión sobre dos temas de actualidad en el ámbito científico. El primero, la activista contra el cambio climático Greta Thunberg: «Tengo sentimientos encontrados, pero me decanto más hacia el sí. Hay cosas cuestionables como su edad y la responsabilidad de sus padres al exponerla tanto. Además su es muy emocional y se escapa un poco de la rigurosidad científica cuando dice ‘vamos a morir todos en diez años’, pero la realidad es la que es. El cambio climático existe y Greta llega a millones de personas en el mundo, así que necesitamos a más gente como ella, y también por supuesto a más científicos».

La segunda cuestión, ligada a la primera, es saber bajo su punto de vista por dónde pasa el futuro a nivel energético. «Debe haber una combinación entre energías renovables con la energía nuclear. En el libro lo nombro de pasada, pero soy muy crítica con la izquierda de este país porque demoniza la energía nuclear y será básica en esa transición, porque es menos contaminante que la que proviene de los combustibles fósiles», opina Rocío.

Cuando se le cuestiona a @lagatadeschrodinger por una referencia, no duda en señalar a «Carl Sagan. Es el primero que acercó la ciencia a la gente, demostrando pasión y escepticismo, y quien más me ha influenciado junto a su discípulo Neil deGrasse Tyson».

El hecho de no ser una científica, sino una periodista que habla de ciencia, no oculta que le ha provocado algún reproche: «Yo digo que soy periodista científica. Mi divulgación es básica para todo el mundo. Hay que juzgar a las personas por el rigor que demuestran y la calidad de sus contenidos, no por lo que hayan estudiado», concluye una 'influencer' que a la hora de recomendar seguir a algún castellonense se queda con Rafa Escrig: "Empezamos más o menos a la vez y es un crack".