Así son las máquinas de vending saludables para colegios y centros de salud

La Conselleria de Sanidad ha creado un distintivo que permitirá identificar a las máquinas de vending que dispensen alimentación saludable. Estos productos, contemplados en el decreto 84/2018, son leche desnatada o semidesnatada, yogures bajos en grasa y sin azúcar añadido, frutos secos no fritos y bajos en sal, panes integrales o fruta fresca así como productos envasados que contemplen criterios nutricionales como no superar las 200 calorias, sin grasas trans no naturales y bajos en sal. Según la normativa en los centros educativos, sanitarios y de servicios sociales de la Generalitat solo podrán tener instaladas máquinas que contengan productos envasados que respeten estos requisitos.