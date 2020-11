Las asociaciones de discapacidad de Castellón denuncian los impagos de Oltra

Las entidades del tercer sector que trabajan con discapacitados en la provincia de Castellón denuncian que siguen sin cobrar las subvenciones aprobadas por el Consell hace tres meses, destinadas a la realización de programas de fomento de la autonomía personal para personas con discapacidad, aprobadas por decreto de concesión directa ante la emergencia sociosanitaria por la pandemia.

Así lo denuncian colectivos como Cocemfe Castelló, Aspas, Ateneu, así como el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunidad Valenciana.

Samuel Miralles, director de Cocemfe Castelló, señala que han tenido que echar mano de remanentes porque las ayudas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no llegan. Cuatro entidades, añade, han tenido que recurrir a ERTE para poder ajustar los gastos a los ingresos que tenían. «Las asociaciones han tenido que reducir servicios, en algunos casos de forma total, en otros parcial, en un momento en que se ha incrementado la demanda de forma brutal», señala el representante de Cocemfe, que suma una docena de asociaciones. «A las personas con discapacidad y otras patologías asociadas, el confinamiento y la no actividad les ha empeorado la salud o el estado psíquico, por lo que ha habido una sobre demanda; de hecho, personas que en los centros no habían solicitado algún servicio ahora lo han hecho», añade Miralles.

Mientras, el presidente de Cocemfe Castelló, Ramón Meseguer, destacó la situación límite en la que se encuentran algunas entidades: «Está en juego la supervivencia del tercer sector social de la discapacidad y la atención a las personas beneficiarias y sus familias, las beneficiarias de estos programas, que ya han empezado a sufrir dificultades ante la falta de pago de estas subvenciones».

En el caso de Cocemfe, la administración valenciana adeuda un total de 216.000 euros a las 6 entidades de COCEMFE Castelló que han obtenido fondos para desarrollar 14 programas y proyectos.

Por su parte, desde Aspas Castellón también solicitan «que se realice el pago cuanto antes». En su caso tienen 3 programas autorizados y han tenido que reorganizar recursos para poder ofrecer los servicios echando mano del dinero que tienen ahorrado, pero «si hay más retardos o esto no se soluciona pronto tendremos retrasos en los pagos a trabajadoras porque agotaremos los fondos propios de la entidad».

A su vez, Amalia Diéguez, de Ateneu Castelló, señala que «se hizo todo un procedimiento para agilizar el proceso y que la gente pudiéramos cobrar los servicios más rápido y al final se ha atascado por un tema burocrático y no hay manera de que salga».

En el caso de Ateneu, se han «dotado de líneas de crédito para poder sobrevivir». La cantidad adecudada supera los 100.000 euros en su caso. Una cuestión que compete a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. «Estamos intentando poner presión para impelir que comprendan que después de lo que está todo el mundo haciendo para salir adelante ese compromiso que tuvieron se pague ya». «No sé qué problema hay», añade.

El CERMI señaló que, una vez publicado tanto el decreto de percha legal como el de concesión directa de las subvenciones ordinarias en discapacidad 2020 se tenía que haber procedido con diligencia rápida todo el proceso administrativo pertinente para hacer el pago, por un importe global de 5.467.390 €». El decreto, publicado el 23 de julio, contemplaba ayudas para 18 entidades de la provincia de Castellón por valor de casi 489.000 euros.

Una demora calificada de «imperdonable». Añade que han tenido que hacer frente a todos los gastos extraordinarios de la pandemia sin ninguna ayuda.