Los autocares de Castellón avisan de cierres si no llegan las ayudas

«No nos dejes morir». Es el segundo SOS en menos de un mes del sector de transporte discrecional y de viajeros de Castellón (autocares turísticos y escolares). Urgen al Gobierno un plan de rescate y medidas que permitan sobrevivir a un entramado de empresas donde ya se han producido cierres «en toda España». Una veintena de autobuses, de la decena de pymes familiares de la provincia, recorrió las calles de Castelló con sus bocinas y pancartas, en una ruta reivindicativa con un manifiesto en la plaza María Agustina. Las caravanas se sucedieron en todo el país, convocadas por la asociación Direbús.

Y es que tras más de tres meses sin actividad, desde que se decretara el estado de alarma, deben afrontar los mismos costes sin ningún apoyo público efectivo, por lo que muchos están en la ruina. Es su segunda manifestación, tras la del 10 de junio, y si nada cambia, alzarán la voz en Madrid, de forma conjunta, en breve, pues el sector no espera recuperar la actividad total hasta el 2022 y la parcial, en el 2021.

¿PARO EN SEPTIEMBRE? / Direbús nacional no descarta un paro en septiembre, con la vuelta del curso escolar, aunque aún no está decidido. En Castellón, el portavoz del colectivo, Miguel Martínez, subrayó la difícil situación, dado que «los ingresos son cero desde el 14 de marzo y persisten los gastos». Y agregó que los créditos ICO tampoco ayudan porque solo les «endeudan más» y prorrogar los ERTE a septiembre es insuficiente, al apenas tener ya para abonar las cuotas a la Seguridad Social. «Nuestros clientes mayoritarios son los niños de los colegios, los colectivos de la tercera edad y equipos deportivos, y ahora no se contratan estos viajes», puntualizó Martínez.

En Castellón, además, agregó que no hay mucho movimiento de contratación para verano y, sobre la vuelta al cole, no les han informado. «Ni desde Conselleria nos han indemnizado después de cancelar el servicio de transporte escolar del curso», añadió.

Los autocares se sienten la hermana pobre del plan para el turismo, con apenas apoyo para el transporte. Y les «enfurece» que el bus regular y urbano «sí tenga ayudas a fondo perdido». Reclaman un precio de gasoil profesional y aplazar las cuotas de leasing, entre otras medidas.