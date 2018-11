Los autónomos se frenan en Castellón en vísperas de una nueva subida de cuotas

pequeño detalle, sin extenderme. la ayuda existente a los autonomos es una trampa muy dura para muchso, que han visto en la tarifa plana la posibilidad de sacar a su familia adelante en un pequeño negocio, perooooooo desconocian la gran cantidad de pagos que soportamos los autonomos y pequeñas empresas resultado muchos de ellos alos 3 meses han tenido que cerrar con una deuda que veremos como salen de ella fatal vamos, y otra es que alos autonomos que hemos sufrido la crisis no nos han ayudado en nada, y tenemos competencia desleal con los nuevos que tiene menos costes, detalle importante en este pais sigue sin haber seguridad en el cobro aqui paga solo el que quiere y no le pasa nada al moroso, mas detalles las grnades empresas las delIBEX pagan asta 240 dias imcumpliendo la ley de pago a 60 dias, sin que por parte de nuestros gobernantes se haga nada, y no hablemos de las grandes empresas electricas, petroleras, bancos etc etc que pactan los precios entre ellos para ganar mas y pagamos una burrada. pero claro despues alli se colocan los politicos. de pena vamos, y sobre estas cosas se puede escribir un libro, a ver cuando lso periodistas lo van diciendo.