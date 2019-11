El azulejo urge más comerciales, técnicos de FP y colocadores para poder competir

El clúster azulejero de Castellón evidenció ayer que necesita con carácter urgente varios perfiles profesionales para completar y dar valor añadido a sus plantillas en un contexto de creciente competitividad global. Los diferentes sectores vinculados al proceso productivo cerámico demandaron, en el desarrollo del primer Fòrum Connecta Laboral celebrado en Almassora, más técnicos de mantenimiento especializados en electromecánica y de montaje de maquinaria, comerciales con idiomas para exportar, operarios de producción cualificados o colocadores y alicatadores.

Las tres patronales vinculadas al clúster (Ascer, Anffecc y Asebec) participaron, junto a la responsable de personal del Grupo Pamesa, Encarna Portalés; el secretario general de Proalso, Matías Martínez, y el secretario de la Confederación Valenciana en Castellón, Salvador Serrano, en una mesa redonda que, bajo el título Necesidades de capital humano del sector cerámico, analizó las carencias de personal de un sector que ya emplea a más de 15.000 personas de forma directa y al menos a otras 10.000 de forma indirecta.

DESEQUILIBRIOS // Varios de los ponentes resaltaron la «anomalía» que supone que el principal sector de una provincia con 34.500 parados necesite personal formado y no lo encuentre. El secretario general de Asebec, Juanjo Martínez, explicó a los presentes que durante la crisis y los años posteriores hubo muchas jubilaciones y una fuga de profesionales hacia otros sectores de la provincia y que posteriormente el «desprestigio» de la Formación Profesional (FP) y el hecho de que la industria haya dejado de ser atractiva para los más jóvenes «ha producido un desequilibrio entre oferta de empleo y demanda» que hasta el momento no han sido capaces de subsanar. Martínez (Proalso) explicó, en el mismo sentido pero para el caso de los colocadores, que «no hay relevo generacional» pese a que este oficio «ofrece garantías de empleo» porque «la instalación es cada vez más un momento clave del proceso y no se atisba un reemplazamiento del trabajo manual por máquinas».

El responsable de relaciones laborales de Ascer, Germán Belbís, afirmó que la progresiva digitalización de las plantas azulejeras hace que el perfil de técnico de mantenimiento en electromecánica esté «muy demandado» y añadió que las azulejeras también necesitan incorporar con asiduidad comerciales con buen dominio de los idiomas para viajar al extranjero y operarios cualificados, entre los que nombró conductores de carretillas y personal especializado en la impresión digital o el clasificado.

Todos los ponentes explicaron las «buenas condiciones» que ofrece el sector azulejero y sus afines y destacaron, entre otras cuestiones, la proximidad de los centros de trabajo, la estabilidad (85% de empleo fijo), los altos sueldos ligados a convenios colectivos y con subidas pactadas para los próximos años y la facilidad para la promoción interna. El secretario general de Anffecc, Manuel Breva, destacó la importancia de promocionar la FP dual para un sector, el de las fritas y esmaltes, en el que un 60% del personal procede de estos estudios.

CENTRO DE REFERENCIA // Durante la inauguración del encuentro el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu, anunció que el Consejo de Ministros tiene previsto convertir, en su sesión de mañana, el Labora Formació de Castelló en centro de referencia nacional de la cerámica. Cuando se produzca este trámite, la capital de la Plana será el «referente orientador» de las políticas de FP para los sectores de la cerámica y el vidrio. Estos centros se caracterizan por «programar y ejecutar actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo» en sus disciplinas.

Los foros Connecta Labora, el primero de los cuales era el de Almassora, se han creado para acercar los servicios del departamento autonómico de empleo a la ciudadanía y se organizan junto a los consorcios territoriales y sectoriales por el empleo, en este caso el Pacto de la Cerámica.