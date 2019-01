La banca libera crédito y casi la mitad de pisos en Castellón ya se pagan con hipoteca

Más de la mitad de compraventas de vivienda en la provincia se llevan a cabo sin necesidad de firmar ninguna hipoteca, esto es, se abonan al contado. Pese a que pueda parecer un porcentaje elevado, lo cierto es que ha disminuido mucho respecto a los últimos meses y, sobre todo, a los años de la crisis económica, en las que los pagos a tocateja llegaron a significar el 85% del total. Una tendencia en la que juega un papel muy decisivo una nueva disposición por parte de las entidades financieras.

Las últimas cifras de venta de inmuebles publicadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad cifran en 2.281 viviendas las que se vendieron en Castellón durante el tercer trimestre del 2018; y en este mismo periodo, acudiendo en este caso al Instituto Nacional de Estadística (INE), se constituyeron en la provincia un total de 1.071 hipotecas. Es decir, que en el 54% de los casos no fue necesario acudir al banco.

Unas cifras muy por debajo de las que se marcaron en el 2017, cuando en agosto el número de préstamos bancarios sobre el total apenas alcanzaba el 30%.

más crédito // El presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, achaca estas cifras a varios motivos, pero uno por encima de todos: «Los bancos han abierto el grifo del crédito otra vez. De hecho, están haciendo campañas en las que visitan a inmobiliarias para dar a conocer este hecho».

Un fenómeno ligado a «la recuperación económica», ya que la gente «se siente más segura a la hora de pedir una hipoteca». Actualmente, explica, se están dando créditos «del 80% del importe de la vivienda».

Claro que también existe un inconveniente, y no pequeño, para las inmobiliarias: a la hora de conceder créditos, «los bancos dan preferencia a los inmuebles que tienen en su cartera». «Esto hace que el vendedor particular juegue en inferioridad, ya que su comprador no tiene acceso al préstamo», indica Nomdedéu.

más barato // El precio de la vivienda también juega un rol importante en este fenómeno, ya que por lo general los castellonenses tienen que gastar menos dinero que en otras partes de España para pagar un inmueble al contado. Una buena muestra es la hipoteca media contratada en la provincia. Según los últimos datos del INE, de octubre, el préstamo medio solicitado en la provincia es de 77.450 euros, muy lejos de la media nacional en ese mismo periodo, 126.925.

La solicitud de hipotecas en Castellón no se resintió del periodo en el que el comprador no sabía si tenía que afrontar él o la entidad bancaria el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Ahora, el Supremo ha echado más leña al fuego al decidir que el banco debe pagar los interés de los gastos hipotecarios desde el inicio del préstamo.