Bankia y Fundació Caixa Castelló apoyan ideas sostenibles con 20.000 

Bankia y Fundació Caixa Castelló lanzarán el 1 de septiembre la I convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de apoyar con 20.000 euros proyectos en la provincia que estén comprometidos con el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza.

El plazo de solicitudes estará abierto en las webs de Bankia En Acción y Fundació Caixa Castelló a partir de septiembre y hasta el día 21 de ese mismo mes. El objetivo es respaldar proyectos que fomenten la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce; que ayuden a reducir y reciclar residuos, especialmente los plásticos; y que fomenten la innovación tecnológica encaminada a reducir el daño ambiental. Entre otros aspectos, se valorará positivamente el impacto en la reducción de huella de carbono.

Empresas no lucrativas / Las ayudas serán destinadas a entidades privadas no lucrativas, cuyos estatutos recojan fines de protección de la naturaleza y el medioambiente en la provincia. En este sentido, el director corporativo de la Territorial de Bankia en Valencia y Castellón, Jaime Casas, destacó que «en la actual crisis provocada por la pandemia del covid-19 es necesario replantearnos nuestro futuro como sociedad y esto no lo podemos plantear sin una perspectiva verde».

Asimismo, Casas afirmó que «desde Bankia queremos contribuir a que esta salida sea lo más sostenible posible y apoyaremos a todas aquellas asociaciones que trabajan con este objetivo».

Por su parte, el presidente de La Fundació, Juan Antonio Llopis, señaló que «ejecutaremos proyectos de educación, formación e información mediante cursos específicos con el objetivo de desarrollar iniciativas tendentes a la protección ambiental».