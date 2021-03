Los bares y restaurantes de Castellón con terraza, a por todas

Castellón estrena una nueva vida covid con restricciones más flexibles desde hoy y hasta el próximo 12 de abril, dada la contención y descenso de los contagios. La hostelería podrá ya abrir las terrazas al 100% de capacidad y el interior de los locales al 30%, pudiendo aprovechar la ocasión de sumar clientes con almuerzos o comidas, teniendo en cuenta la buena climatología y las fechas festivas que se avecinan, como San José o Semana Santa, si bien sin organizarse los eventos tradicionales debido a la pandemia.

El representante de restauración de Ashotur, Rubén López-Vera, explicó que la mayoría de bares con terraza sí abrirá pero los que no tienen, «no podrán aguantar», pues apenas les saldrá rentable que funcione el interior de las salas con solo un 30% de aforo autorizado. Con todo, se mostró optimista en cuanto a los clientes, pues «está habiendo buena respuesta y ya durante estos últimos días se están llenando terrazas --con el menor aforo vigente entonces--. Eso es buena señal».



"Por el nivel de contagios, el aforo podría ser mayor"

Para el presidente de Ashocas, Álvaro Amores, en la jornada de hoy aprovecharán la oportunidad de poner en funcionamiento su interior «la mayoría» de establecimientos; y coincidió en que «la clientela se está volcando y está acudiendo a las terrazas, cumpliendo con la normativa». Pero para Amores, se podría haber aligerado más. «Dado el bajo nivel de contagios por coronavirus que tenemos ahora, se podría contemplar elevar el aforo en el interior de bares y restaurantes del 30% permitido hasta el 50%. Hay muchos negocios que no tienen terraza y es insuficiente», dijo.

Quien se decida hoy a consumir un refresco, tapas o menú en Castellón, deberá tener en cuenta que el cierre se mantiene a las 18.00 horas, por lo que no se podrá cenas in situ, aunque sí en servicio de recogida o entrega a domicilio. Solo podrán sentarse cuatro personas por mesa, con mascarilla; y el interior siempre estará ventilado y sin servicio de barra.

Ocio, deporte y ceremonias

Pero, además, desde hoy, los aficionados al deporte podrán disfrutar de la reapertura de gimnasios, pabellones, piscinas y polideportivos, a un tercio de su aforo y con distancia de seguridad, vestuario abierto y ducha con protocolo para uso individualizado.

Las actividades de ocio educativo infantil, como ludotecas, y juvenil se retoman al 30% de capacidad y grupos de hasta 10 personas. Y para quien asista a una boda, bautizo, comunión o funeral, antes del 12 de abril, el aforo para ceremonias se incrementa a un tercio: hasta 20 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados.

Más medidas en vigor