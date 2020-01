Beatriz, la lotera que ha dado 1,7 millones en Castelló: "Quiero repartir premios a todos mis clientes"

La Lotería del Niño repartió entre poco y nada en la provincia de Castellón. Tampoco vino muy cargada la Lotería de Navidad. Sin embargo, la última Primitiva sí ha repartido un suculento premio en la capital de la Plana. Estamos hablando de la nada desdeñable cifra de 1,73 millones de euros. “No sé qué haría con esa cantidad”. Quien lo dice es Beatriz García, que está al frente desde hace 13 meses de la administración ubicada en la calle Ribelles Comins de Castelló, donde se selló el millonario billete.

“Creemos que es alguien del barrio porque es una persona que siempre jugaba a los mismos números y venía de forma periódica a este despacho a sellarlo”, afirma Beatriz, al tiempo que añade no tener “ni idea” de quién ha sido la persona agraciada: “Aquí vienen trabajadores y buena gente, así que seguro que si no le hace mucha falta a él tiene familia para compartirlo. Me gusta pensar que tiene hijos porque es mucho dinero”.

El quiosco ubicado en la zona de la Gran Vía de Castelló está abierto desde hace 25 años, pero fue hace 13 meses cuando Beatriz heredó el negocio de su madre. Fue también entonces cuando al margen de vender los productos típicos de un establecimiento de estas características, con los periódicos al frente, también convirtió su negocio en despacho de lotería: “Desde entonces ya he dado tres premios. En noviembre, con una diferencia de ocho días, repartí una Bonoloto de 82.000 euros y otra de 185.000, aunque este de 1,73 millones es sin duda el más grande. Me han dicho desde la central que es uno de los más altos que se han dado en la provincia en los últimos tiempos”.

Beatriz no oculta que está “casi tan feliz” como si le hubiera tocado a ella, y confía en seguir con la buena racha: “Me alegra mucho pensar que es un vecino. Me gustaría dar premios a todos los clientes para poder ir mejorando el barrio”, afirma desde su administración de la calle Ribelles Comins, que ha multiplicado su actividad tras conocerse la fantástica noticia.