Benicàssim destina 122.400 euros para la ampliación del cementerio

Benicàssim ya tiene preparada la ampliación del cementerio municipal para cuando concluya el estado de alarma y confinamiento total que decretó el Gobierno central que preside Pedro Sánchez. La medida de suspensión de cualquier actividad que no sea declarada como esencial, y la construcción no lo es, ha obligado a retrasar las obras que estaban previsto comenzar esta semana y que no podrán emprenderse hasta el próximo 13 de abril, fecha prevista para que todo pudiera volver a la normalidad si remite el pico de contagio por la pandemia del coronavirus.

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, confirmó la ampliación del camposanto tras haberse procedido ya también a la firma del contrato con la empresa en el Ayuntamiento. La actuación supondrá la creación de 80 nuevos nichos y es «urgente», pues «nos estamos quedando sin sitio», según indicó el edil.

Los trabajos cuentan con una inversión de 122.400 euros y tienen un periodo máximo de ejecución que se ha establecido en cuatro meses. Asimismo, se determina un plazo parcial de dos meses para la finalización de los trabajos incluidos dentro del recinto, por lo que se podrá proceder a la recepción parcial de las tareas y su puesta a disposición del servicio público.

NUEVO ACCESO / Y es que, además de la construcción de las tumbas, la actuación también contempla la demolición del antiguo almacén y el acondicionamiento de una pequeña zona de aparcamiento junto al edificio anexo del tanatorio. Tras la intervención también quedará habilitada otra puerta de entrada, más próxima al casco urbano. Como explicó la alcaldesa, Susana Marqués, la última actuación en estas instalaciones se llevó a cabo en el año 2017. Actualmente, el camposanto permanece cerrado por la crisis del coronavirus.

TANATORIO / Además de la ejecución de 80 nichos, el Ayuntamiento de Benicàssim está trabajando en la preparación de los pliegos de licitación para la gestión del servicio del tanatorio.

La construcción del tanatorio «fue uno de los proyectos financiados con el Plan E, pero que el anterior gobierno del tripartito ejecutó sin contar con los necesarios permisos y pudiera tener la licencia de actividad», según recordó la primera edil.

EL TANATORIO / «Además, la obra quedó paralizada medio año antes de su finalización y en su ejecución no se había contemplado ni la urbanización ni el alumbrado exterior», indicó la munícipe. Por este motivo, se optó inicialmente por ligar estas tareas a la licitación de la gestión del servicio, pero quedó desierta, al no parecer rentable a las empresas.

Finalmente, el Ayuntamiento decidió encargarse de sufragar estos trabajos fundamentales para la puesta en marcha del edificio, con una inversión de unos 270.000 euros y son las tareas que acaban de finalizar ahora.H