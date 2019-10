Betxí, primer municipio que pide recuperar los cuerpos del Valle

El Ayuntamiento de Betxí ha sido el primero en tomar la iniciativa y pedirá la devolución al municipio de los restos de los 76 fallecidos en la localidad cuyos cadáveres fueron enviados en la década de los años 50 para ser enterrados en el Valle de los Caídos por orden del régimen franquista. Estos cuerpos forman parte del total de 1.727 procedentes de Castellón que fueron trasladados a la basílica de Cuelgamuros. Un dato facilitado por el socialista Ernest Blanch, a partir de las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, que ayer avanzó Mediterráneo con motivo de la exhumación del dictador. Estos llegaron desde 18 municipios de la provincia, como Castelló, Vila-real. l’Alcora, Suera o Burriana.

«Yo desconocía este dato hasta que lo he leído en el periódico, por lo que me he puesto en contacto con el archivero municipal para que recabe toda la información, porque queremos enterrarlos en el cementerio municipal. Es un asunto de justicia para esas personas y sus familias», señala el alcalde de Betxí, Alfred Remolar, quien anuncia que llevarán a cabo toda una serie de medidas para lograr dicho retorno.

ESTUDIO // El archivero realizará un estudio pormenorizado sobre los cuerpos y su posible identidad, que será expuesto en el ayuntamiento para que los vecinos puedan aportar nuevos datos. A continuación, el equipo de gobierno presentará una moción para reclamar el regreso de estos cadáveres con el objetivo de que cuente con el respaldo de todos los grupos y se apruebe como una declaración institucional. Finalmente, cursarán la solicitud.

«Sabemos que entre estas personas hay muchos que no eran de aquí, que estaban en la localidad luchando en cada uno de los frentes, pero murieron aquí y queremos que estén aquí, aunque no estén identificados», señala a este diario el primer edil.

El archivero municipal de Betxí, Enric Sorribes, narra cómo esta localidad de la Plana Baixa fue frente de guerra, por lo que cuando acabó la contienda se quedaron abandonados por el término municipal cuerpos de combatientes, la mayoría de ellos republicanos, «porque a los nacionales se los llevaban a Vila-real». Tras el conflicto, el Ayuntamiento de aquel entonces decidió recoger los cuerpos y se recopiló la información de cada uno de ellos donde se encontraba, aunque sin identificar, y se enterraron en una fosa común en el cementerio. «Cuando estaban construyendo el Valle de los Caídos, el Gobierno Civil remitió una carta a los municipios señalando que si alguna familia quería enterrar el cuerpo de un ser querido allí lo podía hacer, pero en Betxí solo una accedió, por lo que fueron los restos de aquella fosa común los trasladados allí», señala.

Alrededor de 33.000 cuerpos en toda España fueron llevados al mausoleo. De ellos, entre 12.000 y 13.000 están sin identificar.