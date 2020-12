Black Friday en Castellón: bueno para el gran comercio y malo para los pequeños

Las fuertes lluvias del viernes, los efectos del coronavirus tanto en los aforos como la economía y el auge de las ventas a través de la red. Estos tres factores, en diferentes proporciones según las fuentes consultadas, explican que el fin de semana del Black Friday haya sido descafeinado en Castellón. Por eso, tanto el pequeño comercio como los grandes distribuidores ya solo esperan la campaña de Navidad para recuperar parte de lo perdido a lo largo del año.

La secretaria general de Confecomerç en Castellón, Teresa Esteve, reconoce que estos días de promociones no han sido como esperaban, «sobre todo por el inconveniente del mal tiempo del viernes, y aunque el sábado fue mejor no llegó a compensar las pérdidas». Cara a las fiestas, espera que, pese a las anunciadas restricciones a los grandes encuentros familiares, «se mantenga la tradición de seguir haciendo regalos», y en eso trabajan actualmente.

Por parte de la gran distribución, el portavoz de Anged en la Comunitat, Joaquín Cerveró, hace una valoración con «percepciones positivas, ya que estas fechas se han consolidado como el inicio del periodo navideño», conjugado con «el cumplimiento de las medidas de seguridad para los clientes». Ahora espera que la tendencia de diciembre «sea buena en el nivel de ventas tras un primer semestre tan complicado».

Desde la Unión de Consumidores en Castellón, Juan Carlos Insa detalla dos factores. Por un lado, «la oportunidad del puente de noviembre para que arranque de manera clara este periodo de compras». Ligado a ello añade que, sin posibilidad de viajar más allá de la propia Comunitat, «las zonas comerciales se han convertido en la principal alternativa de ocio». Algo que puede ser un estímulo.



Tendencias

Un año más, el Black Friday ha seguido sumando ventas a través de las plataformas de internet y los comercios que cuentan con alternativas on line. En este 2020 el incremento ha sido del 26% para el conjunto de España. No hay datos concretos en Castellón, pero comerciantes y consumidores hacen hincapié en una progresiva adaptación que se ha incrementado con la pandemia. El portavoz de Anged recuerda nuevas tendencias como el click and collect, «de modo que el cliente selecciona el producto que quiere y acude a la tienda solo para recogerlo, y esta dinámica omnicanal se da también a la hora de hacer cambios o devoluciones». Teresa Esteve, por parte de Confecomerç, destaca que en este segmento se han dado grandes avances en los últimos meses. «No aspiramos a estar en grandes plataformas, pero cada vez hay más tiendas que hacen pedidos a través de Whatsapp y la mensajería de redes sociales. Estos tiempos nos han enseñado a movernos y vender de otra forma», concluye.