Blasco acusa al Consell de Lerma de cobrar comisiones del 10% a contratistas

El exconseller Rafael Blasco ha acusado este lunes al PSPV que dirigió Joan Lerma de haber dado indicaciones a sus cargos públicos para que reclamasen el pago del 10 % en comisiones a los contratistas.

Blasco, que fue condenado a seis años y medio por el desvío de fondos públicos destinados a cooperación internacional, ha realizado estas declaraciones en la comisión de Les Corts que investiga la trama organizada que desveló la operación Taula.

Primero en su intervención como compareciente y después a preguntas de los periodistas fuera de la sala, Blasco ha acusado al ex secretario de organización del PSPV en la época de Lerma, Pedro Lorca, de haber pedido a los cargos públicos socialistas el cobro de las citadas mordidas.

"He vivido muchas cosas en política, he estado en un partido socialista en el que el secretario de organización mandaba circulares a los cargos públicos pidiéndoles a todos los que contrataban en las instituciones que cobrasen una comisión del 10 %, lo he visto, está firmado", ha asegurado.

En este sentido, ha invitado a los periodistas a recurrir a la "maldita hemeroteca", porque "verán cosas sorprendentes".