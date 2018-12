Bonig dice que el vuelco es posible y no descarta a Vox

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, aseguró ayer en relación a posibles pactos poselectorales con otras fuerzas políticas como Ciudadanos o Vox cara a las elecciones autonómicas y municipales del 2019 que está dispuesta a «hablar con todo el mundo», como representante del partido que lidera el «bloque de centro-derecha». Bonig se pronunció de esta manera sobre la posibilidad de pactos con las citadas fuerzas, tanto en el ámbito regional como local, en las capitales de provincia o en los municipios .

La lideresa de la Vall d’Uixó admitió que, por el momento, solo se puede hablar de encuestas pero «las recientes elecciones en Andalucía han sido un termómetro», de modo que entiende que «el vuelco es perfectamente posible». «Ahora hablamos ya no de mayorías absolutas, sino de bloques. Yo siempre he dicho que hay partido, que los bloques están ajustados, aunque creo que se está produciendo un vuelco hacia el centro-derecha».

En su opinión, «entramos en una fase de acuerdos, pactos y diálogo, y el PP está preparado para acordar, pactar y dialogar, lo veo factible, aunque no hay que echar las campanas al vuelo, hay que seguir trabajando, dando ejemplo con nuestras actitudes». Todo ello con el «añadido» de que «la gente está cansada de las promesas que no se cumplen» en referencia al último anuncio del president Ximo Puig: «Solo recibe malas noticias de Madrid. Puig anuncia una comisión bilateral en enero pero sale Hacienda y dice que no va a haber cambio de modelo de financiación».