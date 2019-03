Bonig propone un «cara a cara», pero Puig no quiere «hacerle la campaña»

Un cara a cara «sin condiciones». Es el guante lanzado por la lideresa del PPCV, Isabel Bonig, en dirección al president, Ximo Puig, para que en el «día, hora y lugar que él quiera», ambos debatan sobre sus programas cara a las próximas elecciones del 28-A. El socialista no ha recibido la propuesta con demasiado entusiasmo, ya que pese a que asegura que no tiene «ningún problema» en debatir, cree que el formato elegido por Bonig supone «hacerle la campaña», por lo que no tiene «muchas ganas».

Bonig, quien dice que no va a haber sorpasso de Compromís al PSPV ni de Ciudadanos al PP, cree «fundamental» que los valencianos conozcan las propuestas de «los dos partidos mayoritarios». Es por ello que propone un debate exclusivo entre ella y Puig, al margen de los que organizan los medios de comunicación.

acuerdo de las derechas // Es precisamente este punto el que representa uno de los obstáculos para este cara a cara. Y es que Puig cree que este tipo de acontecimientos entra dentro de las competencias de los que organizan las campañas electorales, por lo que él se atendrá a lo que dispongan. Además, señala que antes «tendrán que ponerse de acuerdo las derechas», en referencia a los posibles socios del PP, Ciudadanos y Vox, para ver quién es el «indicado o indicada» para participar en este debate.

Más allá de optar por el formato de un combate a dos, Bonig no pondría ninguna otra «condición», por lo que pide a Puig «valentía» para aceptarlo.

Pero para el jefe del Consell, quien culpa a la lideresa del PPCV de «valencianizar el casadismo», este encuentro sería poco fructífero. «Se están dibujando otra vez los viejos fantasmas del pasado, se está intentando hacer una campaña en la que el centro del debate no esté ubicado en la Comunitat y yo quiero hablar de los problemas reales de la Comunitat. A atrapar fantasmas que se dediquen otras y otros», declaró.

reproches // Por otro lado, Isabel Bonig reprochó al president y a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que no condenaran los insultos que recibió el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el viernes en Castellón, que «traspasaron todas las líneas rojas en democracia». A su juicio, «hubiera estado bien» que rechazaran frases de pancartas como Casado yo te hubiera abortado.