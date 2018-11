Brancal se defiende con un vídeo en las redes que iguala imputado e investigado

La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, ha publicado este fin de semana un vídeo en su Facebook con la frase «Justícia para dummies», con el que buscaría explicar las diferencias entre imputado, investigado, procesado y encausado, para justificar la postura que ha estado defendiendo ella, y Compromís, en los últimos días, de que no está imputada, sino investigada por el caso de los sobres. Por lo que, a su parecer, no le sería de aplicación el Código de Buen Gobierno municipal, en virtud del que debería renunciar o cesar de sus funciones.

Sin embargo, en este vídeo que utiliza para defenderse, evidencia lo contrario a lo que se aferra para mantenerse en el cargo, y es que, desde el 2015 -con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal-, los imputados pasan a llamarse investigados, equiparando ambos términos. Es cierto que imputado ya no existe, pero equivale al actual investigado.

Brancal reinterpreta a su conveniencia la ley e intenta dar así un nuevo giro de tuerca a su situación, cada vez más contra las cuerdas. Su futuro no se abordará, previsiblemente, hasta la Comisión de Gobierno Abierto y Participación del próximo 22 de noviembre que ella misma preside, previa al pleno del día 29 donde debería tomarse una decisión definitiva, ya que las votaciones en comisión no son vinculantes.

La incógnita está todavía en saber cómo se pondrá sobre la mesa el asunto. Desde el PP tienen claro que debe ser el equipo de gobierno el que lleve de oficio el informe jurídico de la secretaria del pleno que recoge que Brancal está investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental -previa querella del edil Juan José Pérez Macián por supuestamente enviar propaganda electoral en 2014 a través del correo municipal-. Si no es así, advierten desde el PP, serían ellos los que buscarían la fórmula para que el asunto se trate en el pleno del día 29. De momento, según fuentes municipales, no hay iniciativa oficial presentada para abordar el tema en la comisión de Gobierno Abierto y Participación del 22.

Código desfasado

El Código de Buen Gobierno, aprobado en el 2006 se modificó en abril del 2015, posteriormente a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal -de marzo del 2015- que sustituye imputado por investigado, pero no incluyó el cambio. El código recoge que «ante la imputación de un miembro de la corporación... el concejal/la será apartado de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado de gobierno».