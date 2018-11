Bravo: «El actual sistema de elección de jueces no resta independencia»

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, defiende el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque considera que «no resta independencia y está avalado por el Tribunal Constitucional». A seis meses para las elecciones autonómicas, la consellera hace un repaso de las actuaciones puestas en marcha por su departamento, entre ellas, la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que solo en Castellón ha atendido en seis meses a 1.307 mujeres como posibles víctimas de violencia de género, y anuncia que todos los partidos judiciales contarán con una oficina integrada por equipos multidisciplinares.

Aun así, preguntada por los últimos crímenes machistas ocurridos en Castellón, con el doble parricidio de Nerea y Martina, admite que hay que hacer autocrítica y resalta que «cada muerte de una mujer es un fracaso del sistema, de todos los poderes públicos y de toda la sociedad». También avanza el plan de mejora de instalaciones judiciales y solicita nuevos jueces para tramitar demandas relacionadas con las cláusulas suelo. Aparte, ha exigido la creación de un nuevo juzgado en Castellón, que debe estar especializado en violencia de género, y un nuevo juzgado mixto para Segorbe.

-¿Cuáles son las prioridades del Consell en Justicia para la próxima legislatura?

--Esta legislatura hemos impulsado los proyectos prioritarios para transformar la justicia valenciana, como la dignificación del turno de oficio. Hemos incrementado la dotación de 22 millones en 2015 a 45 millones para 2019. No solo les pagamos mejor, sino cuando toca. También hemos puesto en marcha un Plan de Infraestructuras. En la provincia se amplía la sede judicial de Nules y Vinaròs, y se está actuando en todas las sedes para modernizar los sistemas de seguridad y mejorar las instalaciones.

Otra prioridad es la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. El próximo año todos los partidos judiciales de Castellón contarán con una oficina integrada por equipos multidisciplinares para garantizar la adecuada atención a las víctimas.

Durante esta legislatura ya hemos implementado la comunicación telemática con todos los juzgados. También tenemos especial interés en que el expediente digital sea una realidad. En el 2019 comenzará su implantación. Además, hay prevista una dotación plurianual para la digitalización de la justicia valenciana de más de 20 millones de euros.

-¿Va la Generalitat a acometer una reforma general de mejora para paliar el evidente deterioro de la Ciudad de la Justicia?

--Edificios como el de la Ciudad de la Justicia de Castellón arrastran vicios constructivos. Para solucionar los daños en la fachada hemos contratado un informe pericial que está evaluando los desperfectos y el origen de los desprendimientos para planificar una intervención definitiva. Apostamos por un modelo de mantenimiento integral al que dedicamos 4 millones anuales que permite una intervención rápida para reparar cualquier incidencia en cualquier sede.

-¿Cuándo se iniciarán las obras en el juzgado de Vinaròs?

--En Vinaròs ya se ha adjudicado el proyecto y dirección de obra. La previsión es que los trabajos comiencen en el segundo semestre del 2019, pues antes habrá que licitar la ejecución de la obra. Las actuaciones servirán para ampliar la última planta del edificio, que en la actualidad es una terraza. Se va a cerrar esa azotea para disponer de más superficie útil con el fin de aprovechar ese espacio y ubicar allí un nuevo juzgado.

-¿La sustitución del Cicerone 19, tras los problemas detectados cuándo comenzará a funcionar con normalidad?

--El sistema funciona correctamente. Hace un año que no tenemos quejas. Nuestro horizonte es el expediente digital y, para conseguirlo, vamos a cambiar el sistema de gestión procesal de los juzgados valencianos. Un sistema que está dando muy buenos resultados en Navarra, Cantabria y que se está implantando en Aragón: el Aventius. El año que viene invertiremos 3 millones de euros para la primera fase de su implantación. El proceso se completará en el 2020 y en el 2021 con una inversión que llegará a los 12 millones de euros.

--¿Hay visos de que se pueda producir una ampliación de la sede de Nules, más allá de la ubicación provisional del Juzgado de Instrucción número 5?

--Para poner en marcha el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 era más rápido y más práctico comprar los dos locales contiguos al Palacio de Justicia y habilitarlos como sede judicial. De hecho, este Juzgado Mixto nº 5 ya está operativo allí desde la semana pasada. Además, esos dos locales nos brindan más espacio para ubicar otro posible juzgado cuando haga falta. Pero tampoco hemos renunciado al espacio que nos ha cedido el ayuntamiento por si en un futuro se necestia ampliar la sede judicial.

-¿Se plantea la Conselleria solventar los problemas de conexión que arrastra el sistema de videoconferencias en las salas de vistas?

--Hemos desarrollado muchas actuaciones para mejorar ese sistema de videoconferencias. Ha habido que renovar todas las líneas telefónicas y el ancho de banda de todas las sedes judiciales de Castellón. También hemos puesto en marcha un nuevo servicio de asistencia técnica que atiende casi instantáneamente cualquier incidencia. Es más, vamos a cambiar también el sistema de grabación de vistas de todos los partidos judiciales de la Comunitat. La inversión prevista es de 4 millones de euros en el 2019, otros 5,5 millones en el 2020 y 2 millones más en el 2021.

-¿Va a hacer algo el Consell para paliar el colapso del juzgado de cláusulas suelo nº 6?

--El modelo impuesto por el CGPJ ha fracasado. Los juzgados no han podido absorber la exponencial carga de trabajo derivada de la presentación de miles de demandas. Hemos atendido todas las demandas tanto de medios personales como materiales solicitados. El atasco no es una cuestión de falta de medios, sino de modelo. Es necesario incrementar el numero de jueces dedicados a tramitar las demandas. Es inadmisible que el ciudadano tenga que esperar varios años la resolución judicial.

--¿Qué opina sobre la polémica generada en torno al nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cree que debería cambiarse el sistema de designación del presidente y los vocales?

--El problema han sido las formas, no el sistema. No se puede dar a conocer el nombre de un presidente que todavía tiene que ser elegido por los vocales. Yo defiendo el actual sistema, de elección a través del Parlamento cuyos diputados son elegidos por la ciudadanía, porque me parece que no resta independencia. No politiza la justicia, sino que la democratiza. De hecho países europeos de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Italia cuentan con sistemas de elección similares en los que también participan el poder ejecutivo y el legislativo. El CGPJ es un órgano constitucional con la función de velar por la independencia del poder judicial y llevar a cabo las acciones de política judicial. No debe, por lo tanto, ser un órgano corporativo. Además, el actual sistema de elección está avalado por el Tribunal Constitucional.

-¿Qué autocrítica hace la Generalitat en el caso del doble parricidio de Castellón?

--La Generalitat no ha intervenido en el proceso judicial. Ni en este, ni en ninguno. Nuestra competencia es poner a disposición de jueces y fiscales todos los medios materiales necesarios para que puedan desempeñar su labor lo mejor posible. Para responder a las necesidades de las posibles afectadas por violencia machista hemos puesto en marcha una red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. En Castellón, la oficina ha atendido, de enero a junio de este año 2018, a un total de 1.307 mujeres como posibles víctimas de violencia de género, es decir, siete mujeres al día.

En cualquier caso, cuando nos encontramos con sucesos tan desgraciados como éste es necesario reflexionar, analizar qué ha pasado, y hacer autocrítica. Todos, incluido el poder judicial y la sociedad en su conjunto. Analizar qué tipo de errores ha habido e intentar que los poderes públicos se coordinen mejor en esta lucha contra el terrorismo machista. Por la parte que nos toca, estamos trabajando en ello y lo seguiremos haciendo.

-La madre hizo referencia a la consellera en sus declaraciones.

--Cada muerte de una mujer es un fracaso del sistema, de todos los poderes públicos y de toda la sociedad. Nuestro compromiso en el ámbito de Justicia es que se dispongan de todos los recursos necesarios para las víctimas.

Los únicos culpables son los agresores y hay que estudiar si se pueden mejorar los procedimientos, potenciar los recursos y buscar soluciones. Las víctimas tienen que saber que estamos con ellas y que a pesar de hechos como estos, hay muchas mujeres que se salvan gracias la actuación de los poderes públicos.

-Los jueces de la provincia en su memoria del 2017 evidencian la necesidad de crear hasta siete nuevos juzgados para desatascar el colapso endémico. ¿Va a respaldar la Conselleria esa petición ante el Ministerio de Justicia para que cree nuevos órganos (algunos tan necesarios como el juzgado de lo Penal 5)?

--La Conselleria siempre apoya la creación de nuevos órganos en los partidos judiciales que lo necesitan. Corresponde al CGPJ proponer en función de la carga de trabajo la creación de esos nuevos juzgados. Así, en base a los informes que nos han remitido hemos solicitado la creación de un nuevo juzgado en Castellón, que debe estar especializado en violencia de género, y un nuevo juzgado mixto para Segorbe.