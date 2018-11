La brecha entre jubilados autónomos y asalariados crece hasta los 345 

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Hay que diferenciar entre el autónomo y el falso autónomo. Los segundos están obligados a trabajar en esas condiciones desde la crisis, mientras que los primeros siempre han ido trabajando en negro cotizando lo mínimo y presumiendo encima de que Hacienda les devolvía cada año. Ya se que es un dibujo muy generalista y no describe todos los casos. Que me perdone alguien si no se siente representado pero todos sabemos como funciona el autónomo en España.¿No conoceis a ninguno que se compró un cochazo diesel a final de año para desgravar a Hacienda? Pues preguntadle su base de cotización de ese año y vereis que sorpresa os lleváis.