El bulo que amenazaba con dejar a los escolares sin notas en Castellón

Este viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, están convocadas una huelga de mujeres y movilizaciones en toda España por los colectivos feministas. Diferentes colectivos de Castellón también han mostrado su respaldo a esta jornada organizando actos como una manifestación a las 18.00 horas que saldrá desde la plaza María Agustina de la capital de la Plana. Con ocasión de esta jornada a través de redes sociales también se habían difundido bulos que aseguraban que los escolares que no acudieran a su centro no obtendrían calificaciones a final de curso. Esta ‘fake news’ ha levantado tal revuelo que algunos centros se han visto obligados a desmentirlo.

Es el caso del Ampa del colegio Blasco Ibañez de Castellón. “Es mentira que los niños estén obligados a ir al colegio. Ni la Dirección del colegio ha dicho eso, ni los niños van a dejar de tener su boletín de notas por no ir mañana”, aseguran en un comunicado reproducido en su perfil oficial de Facebook. “Los padres/madres y alumnos tienen derecho a hacer huelga. Es un derecho y por ejercerlo no se les va a sancionar de ninguna forma. También tienen derecho a no secundar la huelga y asistir al colegio”, prosiguen. A continuación reproducimos el escrito completo que han difundido para desmentir el bulo, al tiempo que piden máxima difusión del mismo para aclarar el malentendido.