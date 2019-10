Se busca al ganador de 600.000 euros en Castelló

Alicia Vázquez, gerente de la administración de loterías nº 11 de Castelló podría haber ingresado hoy en su cuenta bancaria casi 600.000 euros. Nadie le hubiera podido reprochar nada, pues fue ella quien rellenó ayer una bonoloto para un cliente, sin que este supiera siquiera los números a los que jugaba. Por la noche, Alicia conoció que el boleto en cuestión fue agraciado con la friolera de 581.087,83 euros, el segundo mayor premio otorgado por este establecimiento, y se puso en contacto con el agraciado. “Como estaba trabajando no lo leyó y aún no me he hecho con él”, desvela.

Lo curioso es que después de presentar este boleto, rellenó uno para el marido de Alicia: “Vino a la administración para que le hiciera la bonoloto, le dije que esperara porque tenía que rellenar una para un cliente y ahora me dice que por hacerle esperar no nos ha tocado el premio”, asegura con una sonrisa. Y es que la gerente siente como propio el suculento botín que le ha tocado al cliente: “Es un cliente habitual, una persona trabajadora con una gran familia que se va a alegrar un montón. Antes se pasaba todos los días por la administración, pero por motivos laborales ya no podía y me dijo que fuera rellenando yo por él los boletos, que ya se pasaría a final de semana para hacer cuentas. Vaya sorpresa se llevará ahora”, afirma Alicia, que con los números 3, 8, 21, 27, 31 y 45 se puede decir que ha cambiado la vida del afortunado.

La propietaria del establecimiento ubicado en la calle Mayor 81 está siendo este viernes felicitada por todos los clientes y vecinos, que elogian además su honradez por no quedarse con el premio para ella: “Ni se me pasó por la cabeza quedármelo. No nos tocó porque no nos tenía que tocar”. En resumidas cuentas, desde aquí solo nos queda felicitar al premiado y reconocer la profesionalidad de Alicia Vázquez, que podemos decir que no es millonaria (de las antiguas pesetas), porque no quiere.