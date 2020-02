Se busca un perro enfermo desaparecido el sábado en Castelló

Quien tiene perro sabe que el animal es uno más en la familia, así que puede entender el estado de nervios y ansiedad por el que pasa Miriam. “Casi no puedo ni trabajar. No pienso en otra cosa que en cómo estará”, admite la dueña de Tairon. El perro en cuestión, un bóxer negro atigrado de siete años, sufre epilepsia, por lo que debe ser medicado cada 12 horas. “Desde que nació está con nosotros, no ha pasado una noche fuera de casa, y ahora me temo lo peor”, añade Miriam.

El animal desapareció la noche del sábado, cuando el marido de Miriam abrió la puerta de su vivienda situada en el Grupo San José Obrero de Castelló: “Como es un bajo, el perro salió al parque que está al lado. Al minuto salimos a buscarle, pero ya no estaba. Hicimos batidas con coches para encontrarlo, pero seguimos sin saber nada de él”.

Miriam teme que la desaparición de Tairon puede venir motivada por un robo, pero está dispuesta “a cualquier cosa” por recuperarlo: “El valor sentimental que tiene para mí es incalculable. Solo espero que aparezca porque es un perro súper bueno y tiene que estar pasándolo muy mal”.

En caso de que haya visto al animal o cuente con alguna pista sobre su paradero puede contactar directamente con Miriam en el teléfono de contacto 663-23-33-88.