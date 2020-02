Se busca con urgencia un dueño para Dorian, un perro abandonado en una balsa en Castelló

AACC Ayuda Callejeros busca con urgencia un dueño para Dorian, un perro que fue encontrado a finales del 2019 abandonado en una balsa. Tras ser rescatado de una muerte segura por ahogamiento, la citada asociación le llevó al veterianrio, pues fue encontrado en un estado deplorable. “El animal se entrega desparasitado, esterilizado, vacunado de rabia, trivalente y Leishmania, y con microchip”, confirma Fina, presidenta de AACC, que añade que se trata de un perro “cariñoso, limpio, obediente, juguetón y sociable con otros perros y personas”.

Actualmente se encuentra en una familia de acogida que ya cuenta con dos canes, y como la oenegé castellonense trabaja sobre todo con gatos, no le pueden facilitar un hogar a Dorian, así que han lanzado un SOS. “El animal ahora está bien, pero no sabemos cuánto tiempo podrá estar en su hogar actual. Es un caso especial y no cobramos nada a quien lo adopte, aunque buscamos que esté en un ambiente familiar, pues al ser perro mezclado con otro de raza peligroso tenemos miedo que lo coja alguien para pelear”, remarca Fina.

Quienes conocen a Dorian afirman que es “un perro buenísimo”, lo que pudo costarle el abandono anterior: “Lo recogimos con heridas, desnutrido, enfermo y lleno de bichos. Creemos que lo querían emplear para pelear, pero con ese carácter tan dócil que tiene es imposible. La familia que lo tiene está encantada con él (imagen inferior con el niño), pero ya no le pueden tener más tiempo”. Fina agradece por último “la maravillosa persona que se ofreció a acogerle” hasta la fecha.

Los interesados pueden contactar con el número de teléfono 666878999 o directamente con la asociación AACC Ayuda Callejeros de Castellón.