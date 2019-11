¿Buscas trabajo? 200 ofertas de empleo en Castellón

Todo esto esta muy bien pero el grueso del mercado laboral, o sin eufemismos , la mayoría de trabajadores castellonenses en paro lo tienen muy difícil para,encontrar un trabajo que no sea de unas horas y unos días. Cualificados o no cualificados. Una simple limpiadora de toda la vida en la oficina de empleo no le van a ofrecer nada. A no ser que se re convierta a programadora informática. Temer un trabajo es,algo muy normal para los que lo tenemos, pero para los expulsados del mercado laboral cada día mes año que les pasa los hace más invisibles. Recuperarlos es obligación de las políticas de empleo y de nuestros políticos , por encima de todo.