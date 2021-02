TESTIMONIOS | El cabreo de los autónomos de Castellón: "Estamos agonizando tras un año de coronavirus"

Citricultores que cobran menos que los gastos de su producción. Profesionales de la peluquería que funcionan a medio gas. Conductores que llevan 11 meses sin llevar a turistas en sus autobuses. O propietarios de tiendas en las que ha caído la recaudación en picado, pero sigue con los mismos gastos de alquileres o cuotas. Todos ellos formaron parte de la caravana de más de 250 vehículos de agricultores y autónomos que recorrieron Vila-real y Castelló para hacer oir su malestar ante la falta de ayudas directas para sobrellevar la crisis. Estos son algunos de sus testimonios.

Miguel Martínez, empresario del transporte discrecional

"Somos empresas de servicio discrecional. Nos dedicamos a llevar a la gente en excursiones de colegios y viajes turísticos", algo que ha desaparecido casi por completo desde que comenzó la alerta sanitaria del pasado mes de marzo. "Pedimos ayudas porque en 11 meses no hemos recibido ninguna, estamos agonizando y el 80% de ellas van a tener que cerrar", mencionó.

María Sánchez, peluquera

"Estamos trabajando con un IVA de lujo, mientras acarreamos todos los gastos a pesar de tener menos actividad. Se ha dado el caso de quien tenía dos salones y uno de ellos era de alquiler lo ha tenido que cerrar, y han tenido que tirar a trabajadores a la calle. Hemos tenido ayudas por la mutua, pero directamente del Estado no he recibido ni una".

Luis Bosquet, comerciante

"Tenemos una tienda de telefonía móvil y reparación de terminales, pero en los últimos meses se nota que la gente tiene menos recursos y gasta menos. En medio de toda esta incertidumbre hay que apoyar a todos, y tenemos que ponernos de acuerdo para salir de la situación. Tenemos muchos gastos fijos e impuestos, y ya se sabe lo que puede pasar si no cumples".

Santi Mercado, hostelero

"Vivimos en un permanente estado de desesperación con las numerosas restricciones a las que nos hemos visto sometidos en la hostelería. Necesitamos más ayudas directas ya".

Manuel Villena, agricultor

"Además del covid nos vemos en una situación insostenible por muchos motivos. Uno de ellos, la falta de defensas ante la plaga del cotonet. También sufrimos los bajos precios de la naranja. Conviene recordar que antes del coronavirus ya nos quejábamos, pero fue la pandemia la que obligó a parar las protestas".

Montse Rodríguez, empresaria de autobuses

"Llevamos once meses parados y no tenemos ayudas directas para el transporte discrecional. Hemos facturado un 80% menos, totalmente parados con los trabajadores en ERTE. Los que tenemos una línea que transporta a niños de un colegio tenemos una mínima actividad, pero con ese dinero no podemos devolver los créditos de los ICO, ya que si no trabajas un mínimo no puedes devolverlos. Mientras, seguimos pagando impuestos, y en el leasing de vehículos el máximo que nos aplazan el pago son 9 meses. Cada letra son unos 5.000 euros. Si uno tiene varios autocares y los tiene parados, ¿cómo puede devolver lo que debe? Estamos agonizando".

Protestas en otros puntos de la provincia

Esta concentración, que fue acompañada de paros, también fue secundada en otros puntos de Castellón. En la Vall, las dos asociaciones de comercio, Endavant y Jo compre a la Vall, hicieron un llamamiento al cierre de los establecimientos para sumarse a este paro nacional, además de concentrarse frente al consistorio. Informa Mónica Mira.

En Vinaròs, más de un centenar de comercios y autónomos de otros sectores, además de agricultores y transportistas, colgaron ayer el cartel de cerrado o pararon su jornada laboral. Defendieron ser los que más trabajo crean y el motor clave del país, y reclamaron más medidas de apoyo por parte de las administraciones públicas para compensar los daños, algunos ya irreparables, que les ha causado la pandemia y la reducción de unos impuestos que consideran abusivos en esta situación. Informa Javier Flores.