Camino escolar para el cole Illes Columbretes

En la foto podemos observar a los Beneméritos Concejales de turno junto a la “artística” señal utilizada en los caminos escolares castelloneros. Señal que, como no podría ser de otra manera tratándose de obra municipal, incumple la normativa de accesibilidad, por tipo y tamaño de letra, y la de tráfico, por no ser una señal reglamentaria de circulación. En España no hay una señal de circulación reglamentaria específica para señalizar los pasos de peatones de los caminos escolares, al contrario de lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde las señales “School Crossing” y “School Zone” tienen un formato exclusivo y completamente distinto al del resto de señales. Pero en España, si se puede señalizar reglamentariamente un paso de peatones de un camino escolar con las señales del Catálogo Oficial de Señales de Circulación. Señal S-13 “situación de paso de peatones” , panel complementario S-860 “genérico” con pictograma 40 “zona de niños” acompañado de la inscripción “pas escolar/paso escolar” Con la inscripción en las dos lenguas oficiales, tal y como indica y obliga el Reglamento de Circulación. Las señales con inscripciones complementarias sólo en castellano no son reglamentarias en nuestra ciudad.....¿Por qué se permite su colocación?