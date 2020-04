Caminos cortados y casas anegadas por las intensas lluvias en la playa de Burriana

El fuerte episodio de lluvias registrado en Burriana durante el martes y la madrugada del miércoles dejó ayer una situación complicada. Las inundaciones se dejaron notar, sobre todo en la zona marítima, donde se llegaron a acumular hasta 30 l/m².

El agua causó importantes inundaciones en numerosas calles de la playa, donde los coches quedaron bloqueados y la Policía Local tuvo que cortar todos los accesos al barrio de los pescadores. Además, la fuerte tormenta provocó que saltase el transformador de la calle Illes Columbretes, por lo que las viviendas de esta zona se quedaron sin luz hasta aproximadamente las 9.00 de la mañana, cuando restablecieron el suministro, según indicaron.

Las intensas precipitaciones obligaron también al cierre de 18 caminos y sendas rurales, debido a la gran cantidad de agua acumulada en las acequias y que provocó su desbordamiento en los huertos del municipio.

Otra de las zonas aisladas durante los primeros momentos de la mañana fue el poblado de Santa Bárbara, que vio sus accesos completamente anegados. Roberto y Belén, residentes de la zona, no tuvieron que lamentar ningún daño material, pero poder salir de casa fue para ellos toda una odisea. El hombre, que trabaja fuera de la localidad, relató a este diario que ayer por la mañana fue «muy complicado» llegar a su empresa. «Conduzco una furgoneta, que es más alta que un utilitario, y eso me ha posibilitado poder salir porque, de otra manera, era tal la cantidad de agua que me habría resultado imposible circular», dijo.

PÁRKINGS AFECTADOS / En la casa de esta pareja se formaron balsas de agua que afectaron a la zona que utilizan como párking, aunque «por suerte, solo será necesario limpiar el espacio de cañas y algunos hierbajos que se han acumulado con los charcos».

Otro distrito afectado por las inundaciones fue el del Hotel Aloha. En las calles ubicadas a espaldas del establecimiento el alcantarillado no daba abasto. Paco Grau, propietario de una de las viviendas de la zona, contó en conversaciones con Mediterráneo que el nivel del agua en el interior de su casa llegó a los 40 centímetros. «Todos los muebles y electrodomésticos que tenemos en la planta baja están estropeados, por lo que tendremos que esperar a la valoración del seguro para hacer frente a estos problemas provocados por el temporal», afirmó este burrianense.

A lo largo de la jornada la lluvia dio una tregua a la localidad, por lo que los operarios municipales de vía pública y los agentes de la Policía Local estuvieron trabajando, junto a los bomberos y efectivos de la Guardia Civil, para restablecer la normalidad.