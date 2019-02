Esta es una historia de personas ejemplares. De deporte y de normalización. Y tiene lugar en Castellón. Sus protagonistas son unos Campeones y, además, en mayúsculas. Esta es la historia de Sergi, de Fernando, de Julio, de Estefanía... pero a diferencia de los protagonistas de la película española que este año ha ganado el Goya, los Campeones de Castellón nunca han pisado una alfombra roja y tampoco han trabajado bajo las órdenes de Javier Fesser. Ni falta que les hace. Ya lo dice la Real Academia Española de la Lengua (RAE): «campeón es una persona que defiende esforzadamente una causa o una doctrina». Y todos ellos lo son.

Alejandro Soria y Marta Sevilla son dos de los Campeones de Castellón. Él tiene 26 años y, ella, 31. Los dos tienen una diversidad funcional y los dos militan en el Primer Toque EDI (Escuela de Discapacitados Intelectuales), un equipo que nació hace poco menos de un año. Cada lunes y miércoles cogen el autobús, bajan en la parada que hay frente a las instalaciones deportivas Chencho y, durante una hora, entrenan junto al resto de sus compañeros. «El fútbol nos gusta mucho. Luis e Isaac, los entrenadores, son muy majos y competimos en una liga en la que participan otros 24 equipos», explica Marta, usuaria del centro ocupacional Rafalafena de la capital. Alejandro cuenta que ya están preparando el próximo partido, que se juega el día 23 en València. «Nos divertimos muchos y si perdemos no pasa nada. Estar con los amigos, conocer a gente de otros lugares, las escapadas otras ciudades es lo que cuenta. Lo pasamos genial. ¡La alegría que no falte!», dice.

En la imagen inferior, los jugadores del Primer Toque EDI, antes de empezar su entrenamiento en el Chencho:

Además de Marta y Alejandro, Primer Toque Club de Fútbol EDI está formado por otros 13 jugadores. «Los más jóvenes tienen 19 y 20 años y, el más mayor, 54. Todos son usuarios de Afanias, la asociación Síndrome de Down o el centro ocupacional Rafalafena y trabajar con ellos supone una satisfacción constante. Son muy alegres y te solucionan un mal día en cinco minutos», describe el entrenador, Isaac Benedito, que insiste en que todos se toman el fútbol y los entrenamientos muy en serio. «Son unos chavales muy responsables y no fallan nunca a un entrenamiento», añade.

El Villarreal CF también tiene un equipo EDI. Y al igual que Primer Toque juega en la LFI (Liga de Fútbol Inclusiva), un campeonato para personas con discapacidad con el compañerismo por bandera. «También jugamos en la Liga Genuin, un proyecto de LaLiga, lo que nos obliga a viajar por muchas provincias españolas. Igual vamos en avión, que en tren o en autobús», cuenta Sonia Alcón, que junto a Sergi Campos, Ana Roig y Natalia Miró, entrena a un grupo integrado por 50 deportistas de Vila-real, pero también de Castellón Almassora, la Vall u Onda. El más joven tiene 14 años. El más mayor, 50. «Trabajan no solo la parte deportiva sino también la autonomía personal», añade la míster.

Futbolistas de primera

Algunos de los deportistas del Villarreal EDI son alumnos del colegio Castell Vell de Castellón, otros son usuarios de la Panderola... y todos se ríen, juegan, disfrutan, viajan y hacen amigos. Y no solo eso. «Para ellos es muy importante. Se sienten futbolistas de primera y están en unas instalaciones de primera. El fútbol les ayuda a superarse y a sentirse como uno más. Son un equipo más y entrenarles es un orgullo. Yo diría que aprendemos nosotros de ellos», apunta Alcón.

En la fotografía inferior, los jugadores del Villarreal EDI:

En el pabellón Ciutat de Castelló también entrena y juega la gran familia que es el Concemfe Castelló BSR (baloncesto en silla de ruedas), un equipo integrado por 12 jugadores (11 chicos y una chica, Estefanía), que compite en la Segunda la División de la Liga Nacional. «Llevábamos dos años entrenado y esta temporada hemos dado el salto a la competición. Y eso nos obliga a hacer desplazamientos a ciudades como Palma de Mallorca, Elche, Almería o Granada», resume José Galocha, director deportivo y entrenador del equipo Concemfe Castelló.

En los partidos, el roce de las zapatillas contra el parqué se sustituye por los choques metálicos de las ruedas. Hay pases, gritos, frenadas y canastas. «El perfil de los jugadores es muy variado. Hay deportistas que todavía pueden andar y otros que no. Los hay que tienen 18 años y el más veterano ha cumplido ya los 59», describe el entrenador.

Sentimientos en la cancha

Pedro Valero, uno 12 jugadores del Cocemfe Castelló BSR, asegura que dentro de una cancha se mezclan muchos sentimientos. «Compañerismo, sufrimiento en las derrotas, alegría en las victorias...», explica un deportista a quien esta disciplina le ha ayudado a superar complejos. «El hecho de que los espectadores me aplaudan como a un deportista más, admirando solo las cualidades y no la discapacidad, me ayuda muchísimo», describe Pedro.

En la siguiente instantánea podemos ver a los 11 deportistas del Cocemfe Castelló BSR:

Pedro, Rubén, Nicolás, Manuel, Gabriel... son jugadores de baloncesto y su entrenador asegura que un partido de BSR no es comparable a nada. Es muy espectacular: las caídas de los jugadores impresionan pero, la rapidez con la que se reincorporan, todavía más. «Aconsejo a todo el mundo que venga a ver nuestros partidos. En este equipo somos una familia a la que une la pasión por el baloncesto», dice Galocha.

Lo de Sergi Castell es la natación. Este joven de Vinaròs con autismo, del Club Natación Castalia, colecciona medallas (en el Campeonato de España de la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual consiguió cuatro oros) y compagina su pasión por el deporte con los libros, dado que estudia en el IES Caminàs de Castellón. «Sergi es un nadador y nosotros siempre hemos luchado por su inclusión», describe su madre, Angels Ferreres.

En la imagen inferior vemos a Sergi con su colección de medallas:

Ya lo dijo Jesús Vidal, uno de los protagonistas de Campeones, cuando recogió el premio Goya al mejor actor revelación: «Solo se me ocurren tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad».