El campo grita 'basta' y exige ayudas directas para salvar la campaña

Entre la profunda tristeza por la falta de soluciones políticas y la esperanza que da el hecho de compartir preocupaciones, el sector citrícola de Castellón volvió a manifestarse por las calles de más de 25 municipios. Si las primeras concentraciones del pasado 18 de diciembre sirvieron para situar el problema de la agricultura en la agenda política y mediática, la protesta de ayer en más de 60 municipios de la provincia, el resto de la Comunitat Valenciana y el sur de Cataluña fue la constatación de que el campo no se rinde y exige soluciones que garanticen su supervivencia.



La convocatoria de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador reunió al doble de localidades que hace un mes, y en la Plana Baixa, epicentro del cabreo agrícola, la presencia de gente fue igual e incluso mayor que en aquel momento. Entre los asistentes, la diversidad de opiniones lógica en una protesta que en Nules reunió a 3.000 personas, en Burriana a 1.200 y en Vila-real a casi un millar. «Es el fin de una era», apuntaba en esta última localidad un Ramón que no ocultaba su frustación tras una campaña en la que un 40% de la producción se quedará por comercializar. «Hay que agradecer a la plataforma que haya juntado a tanta gente, hemos visibilizado el problema», contestaba Enrique, otro agricutor.



Estos tres municipios lideraron unas protestas, que fueron secundadas en la provincia por su capital, Almassora, la Vilavella, Onda, Moncofa, Betxí, la Llosa, Almenara, Xilxes, la Vall d’Uixó, les Alqueries, Artana, Alcalà de Xivert, Vinaròs, Benicarló, Torreblanca, Peñíscola, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, , Càlig, San Rafael del Río y Castellnovo. También hubo actos de protesta en otros 30 municipios valencianos y varios del sur de Cataluña.



En todas estas localidades se leyó el manifiesto de la entidad convocante, que exige implementar una ayuda directa para los citricultores más afectados por la temporada actual. Es decir, para aquellos que no han vendido la fruta y necesitan tirarla para que la producción no se vea afectada también en la campaña 2019/2020.



SUDÁFRICA

El texto también incide en la necesidad de modificar el acuerdo de libre comercio con los países del África Meridional, entre ellos Sudáfrica, para limitar la importación de cítricos y, mientras eso ocurre, aplicar la cláusula de salvaguardia «por la incidencia negativa del incremento de las importaciones» procedentes de este país. Asimismo, exigen aumentar los controles fitosanitarios para evitar la entrada de plagas.



Estas demandas se dirigen a la Unión Europea, y precisamente a Bruselas se trasladarán este jueves representantes del sector junto a la consellera del ramo, Elena Cebrián, para asistir a la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, donde se tratará la crisis de los cítricos a instancias de la eurodiputada socialista Clara Aguilera.



También el sábado se producirá un encuentro en Nules entre la Plataforma per la Dignitat del Llaurador y el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez. El portavoz de la entidad agraria, César Estañol, anunció nuevas movilizaciones si Consell y Gobierno no se compromen esta misma semana a otorgar las ayudas directas que piden.

A continuación podemos ver un vídeo de la manifestación producida a tal efecto en Castellón grabado por Gabriel Utiel:

Este vídeo inferior, por su parte, pertenece a Vila-real, y se puede comprobar la expectación que ha levantado entre la población la protesta:

También nos llegan imágenes de la concentración de Burriana, que como se aprecia ha sido masiva: