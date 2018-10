Caos en Cercanías al quitar Renfe trenes por estimar el día 8 festivo

Confusión, retrasos, nervios... Ese era el panorama que se vivió ayer en la estación de trenes de Castellón a consecuencia de la reducción en la frecuencia del servicio de Cercanías entre la capital de la Plana y València. Y es que desde Renfe se decidió aplicar la programación prevista para días festivos pese a ser jornada laborable, en espera de una «caída de la demanda de pasajeros» a consecuencia de las obras necesarias para implantar el ancho internacional, y también por el puente. Sin embargo, la realidad desmintió esta previsión, ya que fueron muchos los pasajeros que no pudieron coger el tren habitual por exceso de viajeros o bien porque salía más tarde, especialmente a primera hora de la mañana.

Así, desde la estación del Norte de la capital del Turia solo había programados 17 trenes a Castellón de la línea C-6, cuando el servicio normal establece más de una treintena. Esto significó vagones llenos a primera hora del día --un tren de Cercanías puede trasladar a casi 900 personas-- y pasajeros que se quedaron en tierra porque ya no cabían.

muchas quejas // Esto provocó las molestias entre los usuarios, tal y como explican trabajadores de la estación de trenes, que recibieron un elevado número de quejas. Entre ellos había muchos estudiantes de la UJI que no llegaron a tiempo a clase, así como profesores. Por si fuera poco, el trayecto de los trenes duró más de lo habitual, al tener que interrumpirse durante más tiempo del normal en las paradas para que pudieran subir y bajar un gran número de viajeros.

En Renfe defendieron la decisión asegurando que, pese a ser día laborable, las obras del Corredor y el hecho de que haya gente que haya cogido puente por el 9 d’Octubre «hace que la demanda disminuya sobre un 30 y 40%». Asimismo, y frente a las acusaciones de que no se había dado a conocer esta medida, señalan que había cartelería e información en todas las estaciones del trayecto.

Unas explicaciones que no convencen al secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón (UCE), Juan Carlos Insa, para quien esta reducción de trenes es «una muestra más de la mala gestión de Renfe durante los últimos años». «Esta medida no está justificada, ya que es un día laborable y no se puede reducir el servicio así, como si todo el mundo hubiera hecho puente. Se han puesto en contacto con nosotros personas muy enfadadas», dijo.

CONVENIO // Insa alude a la posibilidad de que el convenio de los trabajadores de Renfe contemple esa jornada como festiva para una parte de la plantilla para justificar la medida en cuestión.

Estos inconvenientes se suman a los que ya están provocando las obras del corredor mediterráneo en el trayecto del AVE, puesto que implican también una pérdida de frecuencias. De esta manera, desde el pasado día 6 hasta el 17 de octubre, la alta velocidad entre Madrid y Castellón no circulará en el tramo de la capital de la Plana hasta València, ofreciéndose la posibilidad de utilizar o bien un servicio de autobús entre ambas capitales o bien Cercanías y Media Distancia.

Durante la ejecución de estas obras, y «con el fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajos como de la explotación ferroviaria», explican desde Renfe, se han implantado diversas limitaciones temporales de velocidad (LTV) al paso por la ciudad de Puçol.