Carlos Aguilera (Bankia): "El compromiso con los ODS nos ayudará a seguir avanzando como sociedad"

El director de banca de empresas de Bankia en la Comunitat Valenciana y Murcia, Carlos Aguilera Aguilera, subrayó en su intervención en la XI Jornada Empresarial que es fundamental el compromiso con los ODS para seguir avanzando como sociedad.

Asimismo, destacó el compromiso de Bankia con el patrocinio de la jornada que, pese a las circunstancias de la crisis del coronavirus, se ha podido celebrar "presencial, y no solo on line", dejando claro que "esta situación no nos puede bloquear; simplemente nos tenemos que amoldar". Subrayó el papel de los ponentes y del periódico Mediterráneo al abordar una temática de tanta actualidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "No nos podemos desviar de estos ODS, que han pasado a segundo plano por la pandemia, porque nuestra generación tiene el reto de cambiar la deriva que estaba tomando la humanidad hacia derroteros más sostenibles para avanzar como sociedad", indicó.

Desde Bankia hemos hecho un análisis exhaustivo de las 169 metas vinculadas a los 17 ODS. "Nos hemos focalizado en cuatro", indicó Aguilera. Y citó que la entidad ha impulsado finanzas sostenibles, creando para ello incluso una dirección de negocio dentro del banco para financiar proyectos verdes; promoviendo la financiación de infraestructuras y servicios sostenibles que mejoren la calidad de vida; impulsando el empleo inclusivo y de calidad; así como la acción social y la fundación de Bankia por la FP dual, haciendo de nexo entre empresas y centros de formación para impulsar la empleabilidad de los jóvenes, con una educación de calidad. Bankia durante cuatro años consecutivos forma parte del índice Dow Jones de sostenibilidad y Euronext Vigeo Eurozona 120 de buenas prácticas de gobierno corporativo. Desde septiembre de 2019 Bankia ha sido uno de los fundadores de los principios de la banca responsable y de alineación con los ODS. En 2020 se ha adherido a los principios de empoderamiento de la mujer, tal y como marcan los ODS y Naciones Unidas.