Casado: «Bonig y Carrasco son la opción para frenar a la izquierda»

El líder del PP nacional, Pablo Casado, pidió ayer el voto en Castellón para las candidatas a la alcaldía de la capital y la presidencia de la Generalitat, Begoña Carrasco e Isabel Bonig, como «única opción para frenar a las izquierdas» y para que «el PP recupere, sin hipotecas, el futuro de una gran nación». «Queremos gobernar para todos, incluidos los independentistas, y, sobre todo, no enfrentar y hacer más grande España, la Comunitat y Castellón».

Casado mostró así su respaldo al proyecto de Carrasco y Bonig en una visita marcada por el 8-M y las manifestaciones de grupos feministas que forzaron el cambio de protocolo del acto para esquivar las protestas; primero obligando a comparecer ante los medios dentro de una guardería, cuando la atención estaba prevista fuera, y después adelantando la comida en el parque Rafalafena a los parlamentos para así ganar tiempo y conseguir -con agentes de Policía Nacional en los accesos al parque-, que la protesta se disolviera finalmente.

El acto, enmarcado en la campaña del PP estatal que está llevando a Casado a recorrer el país, sirvió de plataforma para que Bonig y Carrasco expusieran sus proyectos caras a las autonómicas del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo. Lo hicieron ante más de dos centenares de afiliados y simpatizantes, arropados por parte de alcaldables populares de la provincia y una nutrida representación de cargos institucionales, encabezados por el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

ARGUMENTARIOS // Con el 8-M de fondo, Casado destacó que «el PP es el único partido que ha permitido avanzar a la sociedad española y ha favorecido la igualdad real», y propuso un plan nacional de conciliación y medidas contra la brecha salarial o la brecha de pensiones. Se refirió a la violencia machista como una «lacra inasumible» y prometió «el acompañamiento judicial de las mujeres desde que denuncian y subir los fondos para policías y juzgados especializados». También «aumentar las penas e incluir el supuesto de asesinato tras secuestro como caso para poder aplicar la cadena perpetua revisable».

Carrasco, por su parte, mandó «un saludo especial a José Luis Gimeno, Alberto Fabra y Alfonso Bataller -entre el público-, de quienes recojo el testigo para ser la próxima alcaldesa de Castellón». «Nos vamos a dejar la piel para ganar». «Nadie nos va a parar, ni a callar ni a asustar». «Ha sido un día complicado pero no voy a consentir que nadie nos dé lecciones de igualdad». «Las mujeres del PP no hemos hecho huelga porque somos libres. Somos mujeres sin cuotas ni etiquetas». Recordó el cambio de topónimo, el asalto a la azotea del Ayuntamiento o las pintadas intimidatorias en pancartas electorales y recalcó que ella quiere «gobernar para todos y que Castellón sea una ciudad con una sanidad de calidad, con libertad educativa, que se promocione turística y deportivamente y en la que se genere empleo y oportunidades». «Cuando lleguemos a la alcaldía devolveremos el Ayuntamiento a los castellonenses», anunció.

Bonig auguró que será «la primera presidenta de la Generalitat» y destacó que «el mejor instrumento para el progreso de la mujer es el empleo». Prometió «educación de calidad, ayudas a la contratación, educación gratuita de 0 a 3 años y la eliminación de los impuestos de patrimonio y sucesiones» y replicó a las declaraciones del president Ximo Puig mandándola «al corral», asegurando que «aunque no soy premio Nobel, no soy tonta y he terminado la carrera... cosa que hay otros que no han hecho».

El presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina, destacó que el «el PP es el partido que escucha, respeta la libertad». «Somos el partido de los mejores candidatos de la provincia».