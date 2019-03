Casado desautoriza a Bonig e impone a Óscar Clavell como número uno al Congreso

La elección del número uno de la lista del PP al Congreso de los Diputados por Castellón sorprendió ayer al conocerse que el presidente nacional de la formación, Pablo Casado, ha impuesto el nombre de Óscar Clavell. Este nombramiento implica romper el plan de la líder regional, Isabel Bonig, cuya apuesta era que el presidente provincial, Miguel Barrachina, fuera quien repitiera como cabeza de cartel a la Cámara Baja.

La dirección nacional esgrimió como argumento que los estatutos del partido impiden, desde el XVI Congreso, que los presidentes provinciales ostenten también el cargo de diputados en el Congreso. No obstante, hasta el momento la formación conservadora había optado por hacer excepciones, siendo la de Barrachina una de ellas. Ahora, el nuevo líder, que presentará hoy en un acto público en Madrid a todos los números uno provinciales, ha decidido aplicar el reglamento interno a rajatabla.

malestar // La determinación de Casado causó malestar en la cúpular regional y en Castellón porque supone ignorar la decisión de la dirección regional, que tenía clara su apuesta por el continuismo, con Barrachina de uno al Congreso y Salomé Pradas como cabeza al Senado, como publicó este diario ayer.

Además, el líder nacional deja fuera a un dirigente con un sensible peso específico, ya que es presidente provincial de los populares y uno de los diputados más activos esta legislatura, en la que ostentó la portavocía del PP en la Comisión de Fomento.

CLAVELL, CANDIDATO // El elegido por Casado repetirá de esta forma como diputado en el Congreso de los Diputados, pues ya fue el número dos de la lista que encabezó Barrachina en las elecciones del 2015 y 2016. La trayectoria política de Clavell comenzó en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, donde fue concejal de Urbanismo y sucesor de Bonig cuando esta se convirtió, en el 2011, en consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente del gobierno de Camps.

Ya sea como edil o después como alcalde, el paso de Clavell por la política local se ha visto salpicado por numerosos casos polémicos. En el 2014, fue llamado a declarar como imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales, después de que en el 2010 autorizara el pago de unas facturas por valor de 706.789 euros a la empresa de limpieza del municipio, pese al informe contrario de la responsable técnico de la ejecución del servicio. El Tribunal Supremo archivó esa causa el 2016.

Otro caso que ha perseguido durante años al ahora número uno popular provincial al Congreso es el del nicho fantasma del cementerio de la Vall. La jueza que instruyó el caso reconoció en su auto que hubo una «corruptela o irregularidad sancionable administrativa y políticamente» porque se corrió el turno de enterramiento para beneficiar a los familiares de un difunto en detrimento de otro. No obstante, a renglón seguido estableció que los hechos no tenían recorrido penal, por lo que este caso también se archivó.

Por último, una comisión de investigación en el Ayuntamiento probó en el 2017 que los técnicos municipales habrían paralizado la factura de las obras de un colegio porque en ella se incluía el coste de una escultura de un toro bravo, que en teoría la empresa que trabajaba en el centro escolar había regalado al municipio.

decisión por tomar // La citada incompatibilidad de los estatutos del PP no afecta a las listas del Senado, con lo que Miguel Barrachina sí podría ser el número uno del PP a la Cámara Alta por Castellón en las elecciones. No obstante, es una decisión que todavía no está tomada. Más información en página 47.