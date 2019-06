Castelló ordena vaciar el párking del aeroclub de autocaravanas

Suponemos que la parada y estacionamiento de las autocaravanas y la del resto de vehículos, se regulará en la tantas veces anunciada y preceptiva Ordenanza de Movilidad (Circulación), cuya inexistencia sume en la más absoluta arbitrariedad e ilegalidad la limitación del tiempo de estacionamiento en carga y descarga, la regulación del estacionamiento fuera de las zonas cubiertas por la actual y minimalista Ordenanza de la ORA, los parkings de bicicletas del bicicas ubicados en las aceras, las “tarjetas de aparcamiento para residentes”, la “peatonalización” de calles, la implantación de carriles-bus, la implantación de vías ciclistas, etc. Lo que no acabamos de entender es la tardanza en redactar una ordenanza de regulación de la implantación, equipamiento y funcionamiento de las Áreas de Servicio para Autocaravanas, ni la inexplicable ausencia de la preceptiva, por Ley, Ordenanza de Circulación (Movilidad). Tardanza y ausencia inexplicable si tenemos en cuenta que Ordenanzas en las que “inspirarse” las hay, y no pocas......¿Será que la “arbitrariedad” produce adicción? Por cierto, la palabra “parking” en castellano cervantino no lleva tilde alguna. En cambio, la palabra “pàrquing” en valenciano si la lleva......¿Será ese el motivo del error?